神州縱橫：虐殺犯免判死刑　怎彰顯司法公正

法治是每個國家的支柱，這包括多個環節，市民要守法，以及執法嚴明，司法部門判案要公平公正，才能維持社會應有的秩序，若果罪行滔天的人獲得輕判，有誰會尊重法治？

遼寧省葫蘆島市6年前發生一宗令人髮指的性虐殺案，11歲女孩晶晶被一名趙姓男子抱進廁所猥褻後，再用鐵鎬殘殺棄屍院子內，警方經調查後拘捕趙男。案件於2016年在葫蘆島市中級人民法院一審宣判，認定趙男犯故意殺人罪及猥褻兒童罪，但指警方未掌握證據，他仍如實供認罪行，且其親屬已主動賠償，遂判處死緩兩年及限制減刑。死者家屬不滿，檢察院亦提出抗訴。及後案件經多次審訊，法院均判處死緩，而且判決愈來愈輕，連「限制減刑」亦遭刪除。法院認定趙男具有自首情節，家屬指警方根據現場兇器手印及地上腳印等痕迹拘捕趙男，怎能算自首？

家屬指晶晶沉冤未雪，他們要的不是錢，不要求賠償，強調趙男家屬給予的一萬元人民幣喪葬費，是有人扔到家裏的炕上，他們只是要求法院判處死刑並立即執行，今年6月向遼寧省司法機構郵寄申訴材料，檢察院已就其申訴一案立案。

案件中爭議的死緩刑罰，是指死刑緩期執行，是中國法律特有的刑罰，法院對可以判處死刑的犯人，給予兩年的緩期，期間如果沒有故意犯罪，則自動減為無期徒刑；如果確有重大立功表現，則減為有期徒刑；如果故意犯罪，則立即執行死刑。有指死緩目的是政府希望做到少殺慎殺，不少國家都有將死刑減為徒刑的法律程序，但多數需要在判決之後，按照個案情況，例如獄中表現才作決定。但中國的死緩刑罰是在量刑的時候，便與立即執行的死刑分開處理。而事實上，死緩犯很大機會不用執行死刑，因為之後犯人會在監獄中服刑，基本上再犯案的機會大大減少，所以依照程序，最終經過一段時間監禁之後，便可獲得釋放。

晶晶的案件在內地引起頗大回響，正如其他冤案一樣，法庭在量刑方面與社會期望有很大落差。兇手基本上是一個謀殺犯，完全沒有任何可以同情減刑的因素，所謂自首，理由牽強薄弱，警方證據確鑿，犯人和盤托出，如果這樣都可以獲得減刑，不但公眾難服，以後同類型的案件判決上，又會否同樣處理？否則法院前後不一，又怎展示司法一致性？

中國在硬實力上與日俱增，但一個國家要強大，軟實力也是不能輕視，法治在中國是一個重要課題，司法制度仍有很大改善空間，這是不能忽視的事實，不少冤假錯案每天都在上演，損害社會穩定，解決方法絕對不是掩住苦主的口，而是經過司法程序處理他們的訴求。