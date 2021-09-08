功夫茶：黑暴想做北斗星　冇得撈變掃把星

開講都有話：根深不怕風搖動，樹正無愁月影斜！呢，黑暴期間，多名社工被拉，尋且涉嫌違《港區國安法》被捕。咁，分明其身不正，又點配做社工喎！上咗年紀嘅人，往往稱社會工作者為「北斗星」，知點解嗎？

嗱！呢個關乎小小天文知識，是咁的：喺北半球嘅夜空，可以憑北斗星確定北方所在，以北斗星比喻社工，意指社工能夠幫助迷失方向嘅人，尤其邊緣少年、無知少女重尋人生目標，喺黑夜中指引迷失嘅人重返正途，你話幾咁偉大同有意義！之不過，若然身為「北斗星」嘅社工，不但冇為迷路青少年指點迷津，反而參與打砸燒搶，為禍社會，咁就真係令人不禁要挑那星，指住佢嚟媽叉喇！

身為社工，社會大眾對佢哋有道德要求好應該，一如為人師表，點都唔可以其身不正，所謂「身教」是也！試問社工走出街頭，與烈火一起而非與北斗共行，咁仲成何體統？依家有社會工作者總工會外務副會長喺大氣電波表示，聽聞當局有意修訂《社會工作者註冊條例》，訂明國安法定罪者將不能擔任社工，當局可能會透過將國安法納入附表2嘅罪行、或修改主體條例落實。喂，呢個建議值得支持！

呢，勞福局轄下嘅社會工作者註冊局負責社工註冊、續牌及紀律等事宜。15名成員有8人由社工選出，6人由特首委任，餘下1人為社署署長或其代表。《社會工作者註冊條例》第17條規定，任何人如被裁定犯咗附表2嘅罪行，註冊局須拒絕被定罪者註冊為社工，除非獲註冊局所有成員同意，該人才可註冊，意味只要一人反對，該名違反附表罪行嘅社工便永不超生！

各位，附表2訂明嘅嚴重罪行包括強姦、亂倫、猥褻侵犯、拐帶兒童或少年、謀殺，部分罪行可囚終身。據了解，政府擬喺附表2加入國安罪行，當局亦會要求社福機構確保社工認識及遵守國安法。其實，作為「北斗星」嘅社工，一定要行得正企得正，否則做唔成「北斗星」，更分分鐘冇得撈，只能怪自己走歪路，係自作孽不可活！

此外，規管工會嘅《職工會條例》，第17條列明除非特首會同行會同意，涉欺詐、不誠實、脅迫或身為三合會會員罪行被定罪者，5年內不得任工會職員；政府擬將國安法加入條例，工會理事若因國安法定罪可被取消資格。一個社會之所以亂晒大龍，主要是不知用賢，今嚴明把關社工註冊、工會職員，無疑係撥亂反正！有人質疑當局是否視社工如「維穩工具」！言重了，只要社工即使不是北斗星，起碼唔好做掃把星吖嘛！