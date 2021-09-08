美國在阿富汗敗退，全球的政經格局便大改。對中國來說，當然是壓力減少，對俄羅斯也是束縛減輕，正可趁機大事發展，收復失地。

在波羅的海，北溪2號天然氣管竣工，德俄合作成形，烏克蘭獨力難支，美國不會與俄正面衝突，西邊戰線便可安穩。中東美軍從阿富汗、伊拉克、敍利亞撤出，法國企圖補上權力，卻有心無力。反而是法國帶領歐盟與伊朗合作，沙特阿拉伯亦會跟隨。卡塔爾與伊朗和解，以色列難以用美國慣招搗亂中東以求自保，中部戰線亦轉趨安穩。於是，俄羅斯可以放手經營東部戰線。

2013年美國政府已全面推行布熱津斯基戰略，力壓俄羅斯，以便將之解除武裝和解體。俄羅斯便全力向東方發展，把經濟發展重心轉移至東亞，其後更開始集中於中國。2017年起不單止要提升泛西伯利亞鐵路的一線與二線，建設遠東區海參崴附近的港口與相連跨境鐵路，且把遠東地區連上北冰洋海域，開發北冰洋航線從東亞直達歐洲北部。中國亦於2018年相應提出北極藍色經濟走廊，利用北冰洋的航線補充南方海上絲綢之路。不過，在過去幾年卻沒有大發展，一是美國制裁，中國忌諱；二是北韓政局未定，美朝關係不清，但個別基建亦已有所開展。

俄羅斯在東亞發展，最大的阻力是美國與日本，日本所謂北方四島（俄稱南千島群島）的爭議妨礙兩國合作，美國在日本、南韓的軍事基地亦威脅到俄國安全。近年俄羅斯重建遠東的軍力，剛剛更宣告在南千島群島廣設軍事基地。另一方面又招商引資，表明對該地區的主權和長期發展，再不會與日本談判。俄羅斯在海參崴附近建設的兩條跨境通道，其中第二條連接中韓日以至歐洲的正加緊開展，主要吸引中國沿海港口和東北黑龍江與吉林往北韓、俄羅斯、歐洲的貿易運輸，也讓日韓的貨物可在海參崴附近上陸，轉泛西伯利亞鐵路西去。更新的是日韓以至中國東南沿岸港口的貨物可循北冰洋航線直赴歐洲，把原來南方海道往歐洲的時間減半。

去年起俄羅斯政府對鐵路跨境運輸已作補貼，無論海陸成本效益均具極大吸引力，國際航運公司也用之開設新航線。假若北韓與中國配合，正可協助南韓打開整個東北亞的鐵道與經濟合作的新局。美國勢弱無力阻撓，東北亞形勢在俄國戰略推動下，正急速變化。