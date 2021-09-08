正論：一國檢疫有兩制　難望人月兩團圓

但願人長久，千里共嬋娟。中國人最注重家庭觀念，中秋佳節將至，希望人月兩團圓，可惜疫情令不少家庭分隔超過一年，團圓無期。要求通關之聲不絕，港府拖拖拉拉，終於有進展，可惜卻是「單向通關」，港人北上依舊要隔離，又是一場空歡喜！

疫情在港稍為緩和，港府終於恢復「回港易」，今日起身在內地的港人，回港時可免隔離，本月中起啟動「來港易」計劃，內地人經深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸來港，每日各提供1,000個名額，只需要持有核酸檢測陰性證明，抵港後接受定期病毒檢測，便可免隔離，與「回港易」相同待遇。表面上皆大歡喜，實際上是港人獨憔悴，北上依舊被視作外人，檢疫一日都不能少。

內地不少港人是打工仔，來港一行後，返回工作地區便要隔離最少14天，如何可以上班？「回港易」對他們來說，比起雞肋更不如，可以說是得物無所用。而內地人來港旅遊後，返回自己家鄉也是同樣要隔離，大家一樣是有工作，不會因為旅遊而打爛自己飯碗，所以「來港易」計劃對遊客吸引力大打折扣，對刺激本港市道有多大作用，實在不宜樂觀。

一國兩制，連檢疫也出現鴻溝，還是商經局局長邱騰華老實，表示在一國兩制下，中港兩地不會完全等同，港人前往內地能否免檢疫要視乎內地情況。連堂堂局長也公開表態，中港有別，在通關事宜上，港人變成不折不扣「二等國民」，難怪有人質疑，港官沒有努力爭取公平待遇，甚至自己跪低，矮化香港人？

港官民望長年在谷底，單是通關一事已經傷透港人心，多次給予市民假希望，去年粵港澳健康碼「胎死腹中」，政府依然吹噓只要確診清零，便通關有望，可是一直只聞樓梯響，到了疫苗開打，竟然改口說高接種率是通關必須，不遺餘力催谷打針，威逼利誘，軟硬兼施，接種率穩步上揚，卻被發現原來與通關沒有直接關係，官字兩個口，市民一次又一次被愚弄。

有指內地防疫注重「清零」，本港卻有不少輸入個案，導致雙向豁免未能成事，但內地沒有輸入個案嗎？根本兩地疫情都受控，「回港易」計劃自去年11月推出，廿多萬港人循計劃回港，當中並無任何確診個案。本地確診清零已21天，內地疫情亦漸回穩，此時不雙向通關待何時？

「回港易」與「來港易」本身是德政，但政策最大缺口仍待填補，正如行會成員林健鋒所說，大灣區人流物流自由往來極為重要，他建議設立「大灣區通道」，允許已接種兩劑疫苗及完成檢測的兩地經貿人士及有恩恤需要居民，能免隔離在區內往來。其實折衷方法多的是，事在人為，市民眼睛是雪亮，究竟官員有否為港人鞠躬盡瘁，抑或在北大人面前卑躬屈膝，答案不問可知。月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，並非統統都是天意，有許多悲劇，其實都是人為造成。