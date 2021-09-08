1997年，英國人在經過十多年過渡期的精心部署、打道回府後，留下繼續其殖民管治影響力的最大、最頑固堡壘，就是香港的整套司法系統。這套系統比行政系統、立法系統根基要牢靠得多，這套系統的存在，可以有效的支撐行政、立法系統按照英國人的各項安排辦事，也可以為它們一旦受到「來自北京的攻擊」，撐起令其放心的保護傘。

英國之所以能夠對此特別放心，不僅在於這套源自祖家的司法體系，97後會原封不動地保留和運作，而且根據香港《基本法》的規定，它還享有港英時代沒有的司法終審權，而香港終審法院的權力可以十分有把握地掌握在英倫「自己人」手裏，無論是常任法官還是海外非常任法官，都是如此。

有了對香港司法體系的「特別放心」，英、美對支持香港反對派，和行政、立法領域的餘孽、無間道大肆「反中抗共」，實施「顏色革命」，顛覆「一國兩制」就無所顧忌，認為北京無奈其何。

然而他們錯了！在北京犯了誤將五十年不變當作五十年不管的同時，他們更犯了以為北京會一直不管、不敢管的錯誤，犯了以為北京「軟弱可欺」的錯誤，犯了高估自己、低估北京的錯誤，犯了以為中國的改革開放必然會走向蘇聯「改幟易旗」、「自行崩潰」的錯誤，犯了以為北京在外國壓力下不敢在香港平亂的錯誤，於是在反修例之役時孤注一擲，發動暴亂，結果招致《港區國安法》的強力反擊；開始時他們還不知道《港區國安法》有多厲害，不知北京決心有多大。

那個英國最高法院院長韋彥德，在是否留任香港終審法院海外非常任法官時說，將會檢視香港司法獨立及法治能否維持，才決定是否再派法官來港擔任非常任法官；聲稱香港若形勢變化令他不能基於良知做下去，就不會留任。現在《港區國安法》成效顯著，形勢大變了，這個韋彥德又忙不迭地要留任了，外強中乾也。