根據法例，警方依法執行職務時，任何人拒絕合作均屬違法。這是最基本的法律常識，一般市民都知道，偏偏有一位大律師不知壞了哪根筋，竟然明知故犯，視法律如無物，可謂奇哉怪也。日前警方國安處根據《港區國安法》第43條附表五賦予的權力，要求支聯會常委提交成員及財務等資料，該會副主席鄒幸彤竟高調宣稱不會向警方提交任何資料，這豈止是囂張狂妄，簡直是無法無天。

鄒幸彤身為大律師，不可能不知道拒絕與警方合作會有甚麼法律後果。相關法律規定，不依時提交資料，一經定罪可處罰10萬元及監禁6個月；如提供虛假、不正確或不完整資料，最高可判罰款10萬及監禁2年。鄒幸彤嘴硬，但能硬得過法律嗎？君不見，她這邊揚言不會提交資料，那邊跑到警務處遞交信件，證明這種人色厲內荏。最可笑的是，她還在死撐，聲稱並非向國安處提交資料，而是交代拒絕提交資料的原因，果真是死剩一張嘴。

不近情者多藏奸，如果支聯會沒有見不得光的秘密，為何不敢提交資料？鄒幸彤欲蓋彌彰，愈想遮掩，愈顯得此地無銀三百両。實際上，警方從來不打無把握之仗，必是掌握了相關證據，才會要求支聯會提交資料，不管鄒幸彤是否合作，都無礙警方調查。相反，有人企圖毀滅證據，只會罪加一等。

說來可悲，鄒幸彤本來只是無名小卒，因為李卓人及何俊仁等人身陷囹圄，支聯會群妖無首，才推她出來充撐場面。正所謂，蜀中無大將，廖化作先鋒。這位「廖化」實在不怎麼樣，既沒有大律師的氣質，更沒有政治人物的智慧，難怪講多錯多，醜態百出。由此可見，支聯會固然氣數已盡，整個反對派也正走向末路，鄒幸彤之流不過是陪葬品。