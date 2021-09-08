港人連續7年蟬聯全球最長壽地區，男性平均達84.65歲，女性則平均89.6歲。港大醫學院經過8年研究發現，終於破解港人長壽關鍵，原來源於心血管疾病引致的死亡率屬眾多地區最低，同時跟本港吸煙率較其他地區低有關。看來港府又能沾沾自喜為禁煙政策邀功了，也可為全面禁止加熱煙、電子煙提出更有力理據。不過，在香港長壽真是好事嗎？

壽則多辱，香港長者最能體現這句話的真諦。本港2019年貧窮人口達149.1萬，貧窮率達21.4%，每5人就有一個窮人。當中尤以長者貧窮最嚴重，即使在恒常現金政策介入後，仍然由36萬人升至39萬人，人數創2009年有紀錄以來新高，長者貧窮率則由30.9%升至32%，即每3個長者之中便有一人貧窮。貧窮而長壽，加上長者體弱多病，是喜是悲，大家心中有數。

更不堪的是，港府善財難捨，冤枉甘心，對假難民來者不拒，7年狂燒60億元公帑供養治安毒瘤而面不改容，大慷納稅人之慨；但對於勞碌大半生卻老來無依的長者則不屑一顧，輪候津助或合約安老院舍平均時間長達41個月，以致上年度有逾7,000名長者在輪候期間含恨而終。難為勞福局局長羅致光還一臉大安旨意，揚言「縮短輪候院舍時間需等多5年」，而且還不知道所指的縮短是縮短一日、一個星期還是一個月。屆時羅局長早就拍拍屁股下台了，可能正忙於到私人機構搵真銀，哪管洪水滔天！

巴金生前說過，「長壽是上帝對我的懲罰。」在香港，懲罰長壽的不是上帝，而是涼薄無能的政府。難得廢官終於「良心發現」，擬放寬引入海外醫生解決公院人手荒，希望醫護人員行行好，別再盲目反對，好讓公公婆婆不用為了等睇醫生而愁上加愁。