香港房屋署於2006年展開全方位維修計劃，派遣家居維修大使主動勘察10年以上樓齡的公屋單位情況，提供全方位維修服務，並於2016年展開第三個5年計劃，截至今年6月為止，房委會已為67個屋邨共約25.5萬個單位完成勘察工作，當中有10.9萬個完成維修工程，每年約有二萬多個單位受惠。政府提供全面維修是一件好事，但從需求和覆蓋率來看，還存在明顯的不足，政府未來要考慮如何加強民間參與合作。

去年9月至11月，匯蝶公益發起了義助長者改善家居環境計劃，安排義工上門為新界西的獨居長者提供翻新天花服務，以改善他們的居住環境，效果顯著。有些長者說自己居住的房屋幾十年都沒有裝修，當天花重掃灰水後，整個房屋瞬間變得光亮，好像有一種開光的感覺。短短3個月間就為約100名長者提供服務，足以看出這中間存在大量需求。這樣的計劃，每位參加的長者只要出100元，整體所花的錢也不多，平均每個住宅單位為1,500元，絕大部分費用由NGO補貼，而義工出汗水提供現場幫助，裝修工人則善用公餘時間來參與，他們只收取少許費用。這樣的互助計劃，既實現了助人為快樂之本，也鼓勵了年輕人奉獻社會，值得推廣。

如今香港不僅面對人口老齡化問題，房屋同樣也有老齡化的問題，港府的全方位維修計劃雖然關注民之所急，但也要看到，樓齡不足30年屋邨要每10年才會進行一次勘察，逾30年者亦只會每5年勘察一次，頻率可進一步提升，社會上每年也絕對不止二萬多個單位有維修需求。

筆者認為，房屋署的5年計劃未必能滿足社會需求，未來可加強和NGO合作，也可發動群眾，讓市民參與幫手，一些退休人士都有專業知識和經驗來提供支持，一些裝修師傅也有興趣做善事。這個三方面合作，可達到事半功倍的效果。

對於一些屋邨內居民來說，還可發動本邨人為本邨服務的行動，並由NGO啟動和協調合作，這就是以人為本，事事關心！雖然只是小小的工程，但能解決民生問題，花的錢並不是很多，但可解開社會心結，加強凝聚力。對於一些有需要的市民而言，可濟其需求；對於一些有志有能力的市民而言，可讓其發揮所長，提升社會的認同感；亦可讓NGO有針對性地發揮作用，傳播正能量，從源頭上消解了社會上的戾氣，所達到的社會效益不可小覷！