加拿大首都渥太華周日（5日）有數百名民眾上街，聲援在中國被拘押一千日的加拿大公民康明凱及斯派佛。部分民眾穿上寫有「為康明凱及斯派佛遊行」的衣服，亦有人高舉「帶他們回家」橫額。加國外長趁機再次強烈譴責中國任意拘留，中方則強調兩人犯罪鐵證如山。

渥太華人口近百萬，僅數百人於周日出來遊行，支持度之低可以想見。主辦方應反思為何活動未有獲得渥太華市民廣泛支持，尤其是整個活動竟然對已被加拿大政府拘押900多天的中國電訊設備巨企華為副董事長孟晚舟視而不見，沒有為孟晚舟發聲，大多數的渥太華人不屑參與遊行，某程度上可說是展現了人性的光輝。

眾所周知，加拿大前外交官康明凱與商人斯派佛，因涉嫌為境外刺探國家秘密，才被中國關押。內地官媒日前引述消息人士指兩人收集的資料包括二級國家機密和情報。斯派佛上月11日被判處有期徒刑11年，同時沒收個人財產5萬元人民幣；康明凱則於今年3月22日在北京市第二中級人民法院受審，將依法擇期宣判。兩人均是戴罪之身，那些說要帶康明凱及斯派佛回家的人，無異於要求「釋放罪犯」。

反觀孟晚舟則是任意扣押、脅迫外交的受害者。隨着孟晚舟仍未有歸期，不少中國企業已陸續展開抵制加拿大並撤資的行動，例如中糧集團決定終止購入加拿大大豆等食品，涉及金額近300億元人民幣。此外，今年2月起，中國的投資者開始撤資加國，導致溫哥華房屋銷量急劇下滑。

印裔加籍國際關係研究專家阿查亞指出，美國的單極秩序已經終結。加拿大總理杜魯多卻緊抱美國大腿，助紂為虐地反華，就連渥太華人也都甦醒了，杜魯多卻一錯再錯，可見有人腦袋還沒回家。