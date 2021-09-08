現代社會對於強權政府大多賦予負面意思，其實大可不必。權力大而能用得其所，施政立竿見影，對匡正歪風大有裨益。近日內地執行新例，規定未成年者每周玩手機網絡遊戲不得超過3小時。措施甫一推出，立即惹來全球嘩然，我卻為此鼓與呼，慶幸中國內地尚能有如此敢作敢為的政府，在太自由的地方譬如香港，明知社會上有禍患正深入骨髓，你卻莫之奈何。

隔壁的男孩經常到我家玩耍，我初認識他時，他還在唸小學五年級，如今剛升讀中四了。他幾乎每一次來我家，都是邊跟我聊天，邊玩手機遊戲，讀小學時，偶爾還會邀我下棋，近年沒有了，只一味打機，手遊的吸引力，委實可以橫掃一切。他也有跟我分享遊戲中的樂趣，但我這老人家嘛，很多時候聽不明白，只能唯唯諾諾。

男孩無論在自己家還是到我家，大部分時間都在打機，無所節制，學業成績便愈來愈差，以前的成績，在班中位列中游，剛過去的一年，已變成全級成績最差的幾個人之一。父母不是不想兒子多溫習功課，但香港社會崇尚自由，孩子不一定要聽你的，沒有一個強勢而勇於糾正歪風的政府作後盾，家長們只能乾焦急。

兩年前有一天，鄰家孩子因沉迷打機，不但懶於做功課，就連移步到餐桌吃飯也不願意，一味埋首於電玩。父親沒法子，責打了他幾下，孩子的母親回家後，知道事情原委，又責怪丈夫不該用體罰，於是報警求助。事件擾攘過後，父親從此更不敢太嚴厲去管教，只能看着兒子沉迷下去。

在香港以至全世界，像我鄰家的孩子般，正被手遊侵蝕身心者不知凡幾，但除中國內地以外，其他地方的父母，又能有甚麼辦法呢？