香港號稱國際都會、亞洲金融中心，然而經常發生長者乏人照顧而死亡事件，從另一角度看，香港其實也是一個悲情城市！最諷刺嘅係，香港連續多年成為世界上人均壽命最高地區。2019年香港女性平均為88.13歲，男性平均為82.34歲，平均壽命為84.7歲，而2020年香港人平均壽命則達到85.29歲！

可惜活在香港，基層市民卻有壽則多辱嘅感覺！日前上水有屋邨揭發倫常悲劇，一對高齡母子被揭發伏屍住所，料死去多時。悲劇主角係59歲兒子猝死家中，不良於行嘅103歲母親頓失照顧亦去世。有社福機構形容事件不幸，認為剛踏入老年嘅「初老者」要照顧年邁父母個案漸增，促政府加強社區配套，為佢哋提供協助。社署則回覆涉事家庭並非其社工嘅跟進個案，冷冷一句，道盡政府官僚嘅無情！

政府冇心冇肺冇靈魂，難怪類似悲劇時有所聞。去年發生喺葵涌石籬邨石祥樓嘅悲劇，一對無兒女嘅年長夫婦，84歲老翁屋內暈倒失救致死近兩天，其76歲妻子倒地無力求救，保安察覺兩人無露面，上門了解及時救回老婦！可見一日一電話，為人子女關心老人家實屬必要，尤其係獨居長者！

香港人口老化，長者暫託及殘疾人士暫顧嘅名額長期不足。有研究指出，很多時悲劇嘅發生，並非照顧者不再愛護殘障家人，而係擔子過於沉重，加上看不到前路，無可奈何下覺得長痛不如短痛，悲劇就此產生！根據社署資料，截至去年9月底，全港殘疾人士住宿暫顧服務和日間暫顧服務名額，分別只有342及160個；而截至今年1月，長者住宿暫託服務名額，津助及私營院舍共提供341個宿位。僧多粥少，政府喺呢方面真係要思民之困，好好規劃一下有關問題，咪成日喺網誌廢噏無謂！