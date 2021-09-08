本欄《京揭七漢奸港官扮啞》發表後，不少讀者向本人提出，為甚麼港府每月仍用6萬元港人血汗錢繼續以長俸形式養漢奸陳方安生？倘若有人說香港是法治之區，一切要有根有據的話，那麼自上月「12瞞徒」之一李宇軒以及律師助理陳梓華在法庭承認勾結境外勢力危害國家安全罪和接納控方全部證供之後，黎智英、陳方安生、李柱銘、何俊仁等被內地官媒點名為現代版漢奸的罪名，便進一步坐實了。

倘若有人為現政府辯解，指當時局勢使然，因特區政府處於弱勢，不欲再挑起更多火頭，那麼去年中《港區國安法》生效後，為何繼續出糧畀陳方安生？即使以封建王室慣例，叛國者也早已送上斷頭台，並剝奪一切功名利祿，為何陳方安生會例外？為甚麼現屆特區政府仍沒半點揭露和清算現代版漢奸的作為？香港電台作為政府的喉舌，兩年多以來從未揭露和批判現代版漢奸及新生代漢奸的顛覆罪行，試問特區政府的高官們，香港又怎能徹底肅清「顏色革命」和「港獨」在思想上的毒害？

這是一個非常嚴肅的政治大問題，特區政府必須處理而且不能迴避。陳方安生已經被定性為現代版漢奸，與黎智英、李柱銘、何俊仁同屬一個集團，勾結外國勢力破壞國家安全罪行，已被有關證供證實，她在《港區國安法》生效前急忙宣布從此退出江湖，便可以繼續食長俸嗎？最近她被踢爆欲到黎宅與黎智英妻飯敍後取消會面，港人都會問自己血汗錢還應被濫用供養漢奸嗎？倘特區政府繼續用人民血汗供養漢奸，怎向中央問責交代？

對此，特區政府必須向市民澄清，立法會議員必須跟進，絕不能視而不見及不了了之。奉勸陳方安生，立即自行縮回呃公飯大手板吧！