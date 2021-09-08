半年前，我在本欄寫過《財案電子派錢 深思行政安排》，言猶在耳，果真今次派錢仍鬧出風波，苦煞不少長者排隊輪候，實在情何以堪？如此派錢，問誰還能對特區政府的執行能力抱有信心？

現在問起香港市民有關政府多年來派錢的回憶，可能已經不再是哪一年獲得多少金額，而是政府的行政措施是如何令人失望。

數年前，政府向合資格人士發放4,000元，居然只接受紙質的申請表，不但令行政費大幅上升，更是一個極不環保的舉措。於是乎，去年全民發放一萬元計劃，就可以利用網上銀行申請，還算勉強為當局爭回一次面子。

只是，好景不是常態，今年政府大搞創新，利用電子消費券發放現金刺激消費。當然，透過電子支付系統派錢本是無可厚非，可以提高市民使用金融科技的意欲，但其中的細節就令人極度遺憾。有市民直指是多此一舉，但實情是政府一味「大安旨意」，沒有做好風險評估，思維離地又反應遲緩。

事實上，政府理應有前瞻性的眼界，可以預見30多萬個資料不全的申請中，會有多少在9月前尚未補足資料，從而謀劃適當的應變措施。非要待建制政黨急切約見部門反映情況後，當局才後知後覺地將補交資料的期限推遲兩周，無奈已引發大批長者前往旺角的辦公室苦苦排隊。

雖然在引發混亂後已有一定的反應，包括加派人手及開放新一層辦公室予市民等候，但只能說是亡羊補牢罷了。數天前，當局額外加設3個地點，亦即中環、大埔及屯門，讓市民補交遺漏的文件。不過，許多市民必然想到，香港18個行政區不是都有民政處嗎？各分區不是都有郵政局嗎？為何當局不能協調各區既有的公務人員，協助收集表格及核對資料呢？非得要年老的市民舟車勞頓前往指定地點？

《孟子》有云，「頒白者不負戴於道路矣」，意為社會不應該讓年老者在路上負重物，引伸至我們需要敬老、護老。聽聽部分長者所說的話，指其就像在向政府「乞討」數額不多的消費券，令人感到相當不快。《禮記》亦指出，贈人「嗟來之食」亦非君子所為，而當局恰恰予人如此的感覺。

有人表示，政府沒有與地區諮詢組織保持緊密的協作關係，才導致今次的派錢亂象。誠然，不同的地區組織每天皆會與市民接觸，關係一定會比政府來得親近。善用建設力量的地區資源及網絡，是政府需要學習的課題。事前多與地區人士協調及溝通，又或賦權予相關人士作為統一的聯絡人，就不致使眾多的長者無意義地東奔西跑。

政府要強政勵治，光靠天馬行空的思維是遠遠不夠，還需要貼近民情深耕細作的操作措施。若然派錢最終因行政問題成為劣政，市民又何以會對未來的香港變革懷有信心？