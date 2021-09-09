世界視線：非洲政變成常態　權力兩字遺禍深

非洲又有國家發生軍事政變，西非國家幾內亞陸軍上校杜姆布亞周日率部攻佔總統府，扣押總統顧德，並宣布廢除憲法、解散政府；聯合國與非洲聯盟「按慣例」予以譴責，但未見實質行動，難免予人「冷漠」之感。事實上，此次已是非洲今年第3場政變，武力奪權淪為政權更替方式，管治層長期陷入權力鬥爭，令這個山明水秀的國家經濟委靡不振，受苦的全是人民。

幾內亞天然資源豐富，礦產蘊藏量巨大，其中鋁礦探明儲量位居世界第一，且與其他非洲國家不同，幾內亞擁有優厚水資源，可耕地龐大。自1958年擺脫殖民勞役後，幾內亞本可憑藉自身天然優勢，一躍發展為現代化強國；惟如今經濟低迷，工業基礎薄弱，糧食不能自給，人民生活於貧困中，這與63年來頻繁的軍事政變不無關係。

幾內亞名義上實行民主體制，但元首變更總伴隨政變發生。首任總統艾哈邁德‧塞古‧杜爾1984年逝世後，蘭薩納‧孔戴發動政變繼任總統。孔戴2008年逝世後，軍人穆薩‧達迪斯‧卡馬拉又通過武力奪權，至翌年12月遭遇暗殺，被送往摩洛哥搶救。直至2010年，當時反對派領導人顧德在大選中獲勝。

在非洲，推翻政權容易，重建國家困難。據不完全統計，從1950年至2021年間，非洲至少發生逾200次政變，有的成功有的失敗，卻無一促使國家重獲新生。究其原因，文治武功自古難並存，暴力解決問題者難言心胸廣闊，更何況軍閥當道，武力奪權者同樣擔憂遭篡奪，上台後自然排除異己、鞏固權力，無暇顧及民生。在孔戴與卡馬拉治下，國內毒品交易、走私礦產猖獗，官員貪污嚴重。

顧德通過民選上台，民眾盼望有一番新氣象；誠然，其執政10年間，幾內亞經濟略有起色，但人民未能受益，為政變埋下火藥桶。他去年推動修憲連任總統，跪倒於權力之下，更直接點燃導火線。政變後，民眾再次懷抱希望，但誰能確保並非再一次失望？無論杜姆布亞演說如何冠冕堂皇，新政府能否選賢任能，領導者能否適時放下權力，抑或重蹈覆轍，將決定幾內亞的命運。