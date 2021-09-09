功夫茶：挑戰國安唔收手　齊齊踎監來敍舊

天堂有路你不走，地獄無門闖進來，《港區國安法》去年6月底生效，法例本身不設追溯期，所以其實只要班牛鬼蛇神肯收手，都未必奈得佢哋何，你看李漢奸幾識得玩法律罅，知道呢鋪殺無赦，立即收口，甚至轉軚支持23條立法，同「港獨」割席，打倒昨日嘅自己，面不改容，仲有民主阿婆陳方安生又係收晒佢皺皮，匿埋做隱居阿婆，呢啲咪叫老奸巨猾，「奸」就係漢奸個「奸」囉！

反而班後生就唔識死，青春少艾大把前途，但就不斷踩紅線挑戰國安，就好似南區前區議員袁嘉蔚，廿幾歲女跟住班反對派搵食，涉及民主派初選違反國安法被捕，隨時囚終身，在押期間竟然仲夠膽玩嘢，羅湖懲教所前排接獲情報，知道有個別在囚者企圖建立對抗勢力，聯絡其他還押者集體鬧事，署方突擊搜查，發現6個在囚者藏有違禁品，袁嘉蔚都有份，梗係要紀律檢控啦，點知有18同黨集體威脅署方放生佢哋，要勞動「黑豹」出動，懲教署署長胡英明親自到場督師平亂。

呢個世代，唔單止後生可畏，女人搞起事上來，可能比麻甩佬更惡，嗱，就好似老牌反中亂港組織支聯會，本來老傢伙拉嘅拉，走嘅走，正副主席李卓人同何俊仁都係踎監，諗住收硬檔，點知殺出個副主席鄒幸彤，三十零歲做緊大律師，好做唔做，竟然撐住呢個殭屍檔口，以身試法，同警方對着幹。警方國安處上月底發信畀支聯會7名常委，要求他們在呢個星期二前提交所要求資料及證明文件，鄒幸彤帶隊到灣仔警察總部回覆警方，表明拒絕提供資料。正如保安局所講，有關團體無視警告，一意孤行，堅決拒絕配合警方依法根據《實施細則》附表5提交資料嘅要求，機會畀晒你哋唔珍惜，警方國安處人員尋日迅速行動，拉咗包括鄒幸彤等4名支聯會骨幹，連死剩種都拉埋，支聯會真係唔收檔唔得啦！

「無自由，失自由，傷心痛心眼淚流」，九十後未聽過呢首《鐵窗紅淚》，唔知道自由可貴，反而信埋晒「坐監令人生更精彩」，依家唔慌唔精彩囉，老嘅嫩嘅，男男女女，齊齊入冊，在監獄新知舊雨喜相逢，可以齊齊開P都得，漢奸黎不愁寂寞啦，羅湖懲教所咁多囡囡就冇佢份，赤柱就肯定老友陸續有來，聽講佢卜定個屎坑位畀佢嘅黑道之交「上海仔」喎，大家到時齊齊洗屎坑，臭味相投，唱吓監獄風雲《友誼之光》，嗱，說有萬里山，都隔阻唔到兩地緣，友誼是改不了，兩條粉皮都係注定赤柱重逢㗎喇！