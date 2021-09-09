神州縱橫：水污染觸目驚心　官包庇毒害民生

據統計，內地逾九成城市水域污染嚴重，約一半重要城鎮水源水質不符飲用水源標準，而北水又比南水更多污染。有指超過八成人飲用的淺井和江河水，大部分水質受污染，細菌含量超標。中國水質污染問題，不單止內地同胞身受其害，香港人也有切身關係，倚賴東江水供應，源頭出現污染已是公開的事實。

內地數十年來改革開放，進身世界第二大經濟體，國家富強，背後付出的代價可說是沉重。工業及城鎮發展，嚴重破壞環境，各方面污染觸目驚心，水質問題直接影響百姓健康。中央第四生態環境保護督察組今年8月進駐廣東，揭發茂名市污水處理系統建設嚴重滯後，全市污水集中收集率僅為三成多，低於全省平均比率一半。而雨水及污水排放管道未有劃分，遇上雨天，污水便會從去水口湧出。

該市污水管道發現數百處錯誤接駁，沿河污水管多處漏水，大量生活污水直接排進水東灣，當地部門卻不作為，等到督察組到現場查證，才連夜封堵交差。而且水質淨化廠頻頻故障，維修近半年，期間每天萬噸污水直排水東灣，污水處理廠也因排水去向問題停運兩年多，直至督察組來到才解決。

山高皇帝遠，地方勢力官商勾結，大型機構隨意排放污水，官府有人包庇，隻手遮天，市民敢怒不敢言，若非中央派人出巡，相信情況沒有改善的一天。數年前山東泗水縣楊柳鎮孔家村的村民舉報粉條廠滲坑排污，直接向附近河流排放臭污水，但楊柳鎮環保局竟回覆稱污染源自雞鴨養殖場和其他工廠，有工作人員反而指村民虛報要捉拿，原告變被告。有村民在微博上揭露當地污染情況，被要求刪除微博及以錢掩口。環保人士前往調查時，被惡勢力圍毆至腦震盪。

拳頭不能掩住天下人悠悠之口，有南韓藝人曾在內地生活，抱怨空氣和水質都不佳，觸及內地網民玻璃心，紛紛斥責「賺中國錢然後黑中國」！但平心而論，人家有說錯嗎？如此大反應是老羞成怒吧！誰都是向錢看，內地水污染嚴重，主要是因為工業廢水胡亂排放，能夠把這些工廠都關了嗎？這可是牽涉無數家庭生計！

中國大量淡水資源集中在南方，北方淡水資源只有南方水資源約兩成，令北方水污染問題更加惡劣。內地耗資570億美元的南水北調配水工程，從最大的4條河流引水到北京、天津以及河北省。無論如何左調右調，水質污染都是死症，問題是出於制度上流弊，無論是個人以及大型機構缺乏環境保護意識，再加上先天資源不足，令水質污染這個問題一直成為中國隱形的殺手，那些五顏六色的污水，含有多少重金屬化學物質及細菌病毒，一江春水向東流，最後都是流入大家的肚子裏。