產評：全球復甦滿荊棘　終極浩劫看中美

新冠疫情發展至今尚未畫上句號，如今最大的問題是，各國未如2008年金融海嘯般齊心應對，無疑種下攬炒禍根！顯而易見是歐美等提倡與病毒共存，中國則堅持「清零」，兩大經濟陣營如斯不協調，意味國際旅運重啟無從入手，經濟復甦動力大打折扣。奈何各大央行放水救市換來的資產泡沫愈發愈大，要避免終極攬炒，實有賴中美兩強主動合作化解，否則全球經濟恐永遠無法重返疫前水平之餘，更要迎來另一場浩劫！

雖則年內各地已陸續啟動疫苗接種，惟接種率有天淵之別，再加上次季以來病毒不斷變異，使接種率較低的東南亞諸國當災，打擊全球製造業供應鏈。歐美的接種率相對較高，正嘗試放寬人流管制，期盼延續經濟復甦勢頭；中國則堅持「清零」政策，並互相指摘對方的政策缺失，變相加速以中美為兩大核心的半球化發展趨勢。

問題是，如今中美都各遇難題。內地房地產泡沫已到「臨界點」，當局正積極化解，包括為房企財政定出「三道紅線」，並嚴限內銀放貸。然而，這些年地方政府十分依賴土地收入，金融貸款向樓市傾斜，此刻嚴控必帶來陣痛，故今年以來房企破產重組的消息不絕於耳，下半年甚或屆高潮，一旦有巨型房企倒下，更有引發金融系統性風險之虞；惟若不決心整治，便後患無窮。至於美國，危機更大。7月當地樓價按年急飆18%，為45年以來最強升勢。面對通脹升溫和貨幣政策處轉折期，美股的超高估值危如累卵。

中美鬥爭，雙方皆困，惟今次兩雄選擇過招而非共贏，始終美國先撩者賤，將不少重點中企列入黑名單，所謂「來而不往非禮也」，近期有中企提告美國最大智能手機品牌侵權，並向內地法院申請「禁售令」。若中方開始針對主營中國市場的美企違規行為加以治理，美企在華利益勢必受損，最終將拖累美股估值，說不定就成為引爆資產泡沫的「最後一根稻草」！

天災當前，人人平等。美國雖以霸者自居，但經濟周期還是因應對疫情而被嚴重扭曲，重啟正常周期又遇上諸多險阻，本圖以再施金融霸權收割全球謀翻身。詎料今時今日的中國堅決不吃這一套，更主動忍痛推動內部整改，以跟美國全面脫鈎以至全面開戰作準備。美國要是堅持反華、反全球化，他日經濟「爆泡」累全球，也是咎由自取。中國正為最壞打算作最佳準備，只要做好本分，自有條件化危為機。