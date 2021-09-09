正論：特區百弊待廢　整改事不宜遲

冰凍三尺，非一日之寒。香港回歸以來亂象叢生，導致施政困難，民怨四起。本報為特區把脈，初步理出四大積弊必須及早廢除，包括區議會失去功能要廢、聲請機制遭濫用要廢、無能冗官光出糧不做事要廢，以及丁屋政策製造不公平要廢。這些問題積存已久，必須及早處理，否則拖至下屆政府，只會令問題積重難返，撥亂反正難上加難。

眾所周知，區議會原來只有諮詢職能，本身並無實權，後來逐漸擴大區議會撥款的涵蓋範圍，並增加撥款額。到了黑暴爆發，攬炒派全面進佔區議會，黑暴區議員藉控制撥款阻礙民生工程推行，終日吵吵鬧鬧，諮詢職能全失。須知區議會開支不菲，僅每屆為區議員提供開設辦事處和結束辦事處開支償還款額已逾6,000萬元，早就令人質疑是否物有所值。

中央落實《港區國安法》後，港府再也不能胡混度日，明令要求區議員必須宣誓效忠，違誓者會被追討逾百萬元薪津。此舉果然奏效，逾230名黑暴區議員嚇得雞飛狗跳紛紛辭職，惟趕走黑暴政客的同時，多達11區50個會議因人數不足無法召開，形同停擺。人們終於發現，即使區議會停擺，太陽還是照常從東方升起，有沒有區議會都沒有分別。還原基本步，既然區議會失去諮詢功能，何不倣效回歸初期的「殺局」做法，將區議會廢除，合併由立法會負責？

老實說，這些年立法會的表現一樣令人失望，過去在反對派把持下，不是拉布就是流會；即使現在反對派絕迹，只餘下建制派，但一樣惹起「橡皮圖章」的質疑。大家都知道，立法會議員高薪厚祿，人人起碼穩袋十多萬元月薪，還未計及其他津貼，加上立法會議員兼任區議員並非鮮見，顯見將區議會職能與立法會合併，技術上不難實行，還可省掉區議會開支，何樂而不為？

同樣必須盡早廢止的是免遣返聲請機制。假難民濫用機制拖延留港已是不爭的事實，期間作奸犯科，無惡不作，港府還要大慷納稅人之慨，過去7個財政年度已狂燒60億元公帑供養假難民，今個年度又用12.7億元處理免遣返聲請及相關工作，較去年度上升超過2.6億元，納稅人早就忍無可忍。無獨有偶，近日有兩單新聞都同假難民有關。首先，警方聯同入境處及勞工處出動逾500人，前晚在尖沙咀展開代號「撒哈拉」反罪惡行動，以涉及毒品、黑工、非法入境等相關罪名共拘捕51人，包括17名假難民。

另一單性質更嚴重。自2012年已藉聲請機制滯留本港的非洲漢，來港後以怨報德，犯案纍纍，有藏毒、非禮及傷人案底，居然一直不用遣返，結果鑄成大錯。前年在土瓜灣劏房內殺死菲律賓籍同居女友，昨日被判罪成及終身監禁。如此一個十惡不赦之人，居然可透過機制留港近10年，幹盡傷天害理之事，如今還要納稅人養他一世，合理嗎？值得嗎？

答案顯而易見。隨便在街頭訪問10個市民，10個市民不論藍黃，必然異口同聲認同聲請機制荒腔走板，假難民禍港殃民。本報是全港最早向政府提出停止接收假難民、退出《禁止酷刑公約》的傳媒機構，建議得到普羅市民和議員支持。奈何港府避事不作為，反而擺出大仁大義的模樣，繼續任由治安毒瘤禍害港人。對假難民仁慈，即是對守法市民殘忍，聲請機制一日不廢除，香港一日難有寧日，假難民勾結黑幫只會更加猖獗，罪案只會層出不窮，供養假難民的開支亦只會愈來愈大，形同無底深潭。試問一個只有百害而無一利的機制，還保留來作甚？港府還要假仁假義到甚麼時候？

更不必說，特區之所以淪落到競爭力每況愈下的境地，皆因資源錯配，廢官光出糧不做事。本報早就指出，施政跟醫理一脈相承，「通則不痛，痛則不通」。政府就像一個渾身是病的病人，五臟六腑皆有阻塞，一副病軀怎麼可能辦好事情？僅運輸及房屋局，兩者風馬牛不相及，偏偏放在同一個政策局內，一個局長根本分身不暇。這就解釋了，為何房屋問題一塌糊塗，運輸基建不是延誤就是超支。今屆政府任內的沙中線工程更是醜聞之最，延誤超支不特止，還爆出偷工減料豆腐渣亂象，局長陳帆「看報道」才如夢初醒，顯然德不稱任，能不稱位。

律政司同樣是百病纏身的重災區，拖延檢控、控罪書出錯、放生反中亂港集團不一而足，司長鄭若驊慣性懶政失職，反修例黑暴一役，更因解說不力而致暴亂一發不可收拾。可笑是，如此部門不去整頓，還要斥巨資開設兩個首長級政府律師編外職位，推行所謂的「願景2030－聚焦法治」計劃。正如議員所說，近年每涉及黑暴的案件都見判決不公，何況鄭若驊一味發稿回應，猶如人肉錄音機，特別是針對外國政客言論的反應和反擊力度不足，還談何推廣法治？

事實證明，政府施政不通，不是架構臃腫問題，而是官員能力問題，一個局長做不來的事，分為兩個局長分擔，乍看開支可能因此大增，但只要換回效率，理順施政，付出完全值得。遑論港官享受世界級高薪，跟其辦事能力成反比，早就令市民十分不滿，藉拆局重組瘦身，去掉冗員，炒掉廢官，方是治本之道。

最後是丁屋問題，也是無數港人最意難平的問題。房屋問題被歷屆政府視為「重中之重」，一時寸土必爭，一時打填海主意，寧冒庫房一鋪清袋的風險也要硬推「明日大嶼」。與此同時，公屋輪候冊大排長龍，最新數字飆升至25.46萬宗，一般申請者平均輪候時間長達5.8年，遑論還有20萬名劏房戶活在水深火熱之中。然而與無殼蝸牛苦候上樓恰好相反，新界原居民永享丁權，高人一等，早就被轟為不公平；何況丁權變質變味，「套丁」亂象百出，淪為牟利工具。

必須強調，由林鄭責成的土地供應專責小組指出，本港缺地逾1,200公頃，惟專為新界原居民興建丁屋而設的鄉村式發展地帶總面積已逾3,300公頃，比10年前增加約100公頃，當中六成為私人擁有，四成位處官地之內，總面積比「明日大嶼」號稱提供1,700公頃土地多得多，證明土地不足只是偽命題。

港府不敢觸動既得利益者奶酪，一直對檢討甚至廢除丁屋政策搖擺不定，拖得就拖，終致問題尾大不掉。數年前的「套丁案」，11名原居民被裁定串謀詐騙罪成，反映了丁屋有違自住原則的冰山一角。至於本報揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件，更反映鄉紳疑有地政官員包庇。事實上，地政官員牽涉套丁其來有自，過去也有官員遭廉署調查甚至罪成，證明丁屋政策藏污納垢，衍生貪污腐敗。港府繼續姑息縱容，亂象必然愈演愈烈，民憤必然愈來愈大，現在還不着手為丁權劃界，終結永續，還地於民，更待何時？

世上無難事，只怕有心人。本報一直為特區出謀獻策，針對特區流弊而提出的施政藍圖多不勝數，僅將避風塘改建為有防火灑水設備的魚骨形碼頭便大獲好評，一舉解決泊位不足及火燒連環船等問題，政府只要實行拿來主義，包管藥到病除。如今再為特區政府拋磚引玉，把脈開方，怕只怕港府沒有有心人，「Hea做」之人則大把。為官一任，怠政一方，香港在廢官不作為、等收工之下，最終只能淪為中國一個平平無奇的二、三線城市。