內地公布了橫琴粵澳合作方案和全面深化前海的深港方案，反映中央政府全力推動大灣區的發展，這是在政治上穩定香港後的重要經濟舉措。

不過，兩個方案因港、澳有別而不同。橫琴方案是澳門擴大了空間，着力於橫琴與澳門經濟一體化的發展，並以此推動澳門的多元化新產業發展，也同時把澳門的公共服務與社會保障體系與橫琴有序銜接。管理體制則強調共商共建共管共用，在澳門特區的澳人治澳以外實行橫琴的粵澳深度合作區的特殊體制，總體來說是借橫琴之力來擴大澳門的發展空間和產業多元化。

相對來說，前海方案主體是廣東在前海地區的擴大發展規劃。前海範圍擴大7倍，包括深圳東海岸，直達機場，與原來屬廣東的自由貿易區不同，但似乎權責更大，回歸了前海獨自的開放改革的試驗。前海的發展重心是服務業，這是與深圳其他地區產業發展的分工，總體是服務業仿照香港的體制在前海複製，擴大香港的服務業進入前海的經營運作範疇。方案說：「在不危害國家安全、風險可控前提下，對港澳擴大服務業領域開放。」這是把原來前海的試驗模式進一步擴展，甚至提出在金融等領域先行先試。亦鼓勵香港參與，包括港青來前海生活工作、港醫院設機構等，基本上是把深圳現有服務與港合作發展的政策整合，稍作提升，框架基本沒有大變，與橫琴方案的大步進取差別頗大。主導力量是廣東與深圳，香港沒有直接參與的空間。

似乎與深圳把產業擴大汕尾地區，性質近似，只是前海以服務業為主，對港銜接為主，也沒有牽動深圳原有的股市和風險資金的金融發展，顯然是向香港體制在飛地的傳統方向演進，要求香港的服務業伸延，擴大市場和合作，可卻沒有從新的形勢下，檢討香港乃至深圳在金融服務業發展的方向、機會與得失。中央是要求可控風險，步伐還有限制，仍是先行先試，沒有包括美國若對中國（包括香港）實行金融制裁可以怎樣應對的大問題的思考，制度上的試驗，大致屬新瓶舊酒。而港深融合，即使不如橫琴澳門的一體化，本應有所試驗。

橫琴方案是粵澳共商，前海方案是單方面粵深開放給香港。香港缺乏主動，故可能效果不大，只希望前海擴大，不會只是香港企業避稅避外匯管制的離岸特區。