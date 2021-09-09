香港《基本法》規定，97回歸後，港人不必服兵役，香港特區不必向國家交稅，這是中央設計「一國兩制、港人治港、高度自治」，保持香港資本主義制度和生活方式五十年不變，保持香港經濟繁榮、穩定港人之心的「特殊待遇」，這兩項待遇體現了中央對香港的大度和體貼，對香港平穩過渡起積極的作用。

不過，凡事有利亦有弊，隨着環境和條件的轉變，中央的這些「優惠」逐漸對一些香港的「國家認同」、「國家意識」起了負面作用。港人不必服兵役，不利於樹立起「保衞祖國」的意識和公民責任；香港特區不向國家交稅，不利於尊重中央政府，令心中無國家，不會覺得對國家有甚麼義務和責任，會離心離德。

任何一個國家，國民服兵役是保衞國家、為國家而戰的責任，天經地義。然而香港被英夷殖民管治150年，港人的國家觀念和意識淡薄，既不認同英倫，也不認同羅湖橋以北的大陸。老實講，他們中的許多人包括坐「直通車」從港英政府過渡到特區政府的管治者，對香港回歸中國是懼怕且抗拒的。在這種情況下，97回歸後港人不必服兵役，是正合他們心意的，然而這個「正合心意」卻加深、加強了港人「認同中國」、樹立「國家意識」的鴻溝。

香港的反對派則充分利用了這點煽動反中亂港，於是「愛國家」、「愛中國」、「中國心」、「我是中國人」竟成了「原罪」！國家被他們肆意羞辱、踐踏、攻訐抹黑。

97回歸後，香港不必向國家交稅，中央的初心是支持香港經濟發展，讓香港充分享有「高度自治」，支配財政。然而誰也沒想到，這樣做滋生了香港目無中央和「一國」，產生「特別優越」的自大心理。

有了這樣的心理，中央為香港經濟、民生解困而送的「大禮」，某些港人不僅毫不領情，還誣之為是要「收買港人，侵害香港」，混帳之至也。