最近中國掀起的監管整改風暴，觸動了部分利益集團包括國際大鱷，因此出現不少噪音。有「金融巨鱷」之稱的索羅斯最近接連在西方傳媒撰文，以近乎謾罵的語調批評中國當前的經濟政策，直指相關監管措施摧毀了「下金蛋的鵝」。顯而易見，索羅斯必定是在中國市場嚴重損手，才會如此暴躁，這也恰恰證明中國監管措施完全正確。凡是敵人反對的，我們就要擁護，中國的鵝沒有理由替國際大鱷下金蛋。

香港人對索羅斯並不陌生，這位亞洲金融風暴的始作俑者，當年在東南亞和南韓、日本嘗到甜頭之後，轉而把魔爪伸向香港，照辦煮碗衝擊聯匯和股市，結果遭到港府痛擊，鎩羽而歸。但他並沒有死心，這些年依然不斷興風作浪，不放過任何搗亂的機會。今次被中國監管風暴打得措手不及，焦頭爛額之下，不禁老羞成怒，企圖藉唱衰中國掀起拋售潮。惟今時不同往日，美國金融霸權搖搖欲墜，國際大鱷已不可能在中國的地方呼風喚雨。

其實，索羅斯不只是金融巨鱷，還是世界各地「顏色革命」的幕後黑手和金主。他利用旗下基金向全世界輸出美國意識形態和價值觀，在烏克蘭、格魯吉亞和吉爾吉斯等國屢屢得手，於是將目標瞄準中國，曾赤裸裸放言，「我對打敗當下中國的興趣，超過了對美國國家利益的關心」。

香港前年爆發的反修例黑暴，背後就有索羅斯的身影，他與黎智英之流遙相呼應，出錢出力，而且利用黑暴沽空港股，企圖渾水摸魚，結果還是以失敗告終。內地官媒將索羅斯形容為「全球經濟恐怖分子」，雖不中亦不遠。對付「恐怖分子」絕不能手軟，只有令其受到慘痛教訓，才會知難而退。索羅斯罵得愈兇，愈是證明中國做對了。