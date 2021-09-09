香港人盼通關盼到頸長，尤其是澳門早就同內地互通，港府亦擬重啟「來港易」計劃，連內地人都可免檢入境本港，偏偏港人猶如「黑五類」人見人怕，粵港澳對等通關遙遙無期。與此同時，本港一班所謂專家天天拾美國牙慧，製造輿論企圖說服政府和市民「與病毒共存」，林鄭昨日終於鄭重表態，本港不應採取與新冠病毒共存的策略，否則通關無望，香港必須維持清零政策，摑了那班專家一巴掌。

以港大袁國勇為首的一班專家，早前卯足勁吹噓與病毒「和諧共存」行得通，一時說「唔好再諗建立免疫屏障」，一時說只要疫苗接種率達最少97%便能建立免疫屏障，病毒便極可能如傷風般與人類和諧共存。類似說法並不陌生，英美等西方國家早就放棄防疫，僅靠接種疫苗與病毒共存。以林鄭之崇洋媚外，突然一錘定音否決「與病毒共存」，並非打從心底裏反對西方和港大專家那一套，而是剛剛才率團前往深圳出席會議，期間向中央反映早日通關的意願，得到的必然是不能與病毒共存的答覆，故返港後隨即亮明態度，這擺明是京官的旨意。

本港某些專家老愛唱反調，中央堅持清零，讓人民有一個安全的生活環境，他們偏要吹捧西方與病毒共存，懶管這樣做會令疫情爆個不休；唱衰科興疫苗、唱好復必泰更成指定動作，不是說科興導致面癱比率比復必泰高，就是連接種疫苗後出現腦炎的個案，凡涉復必泰必說無關，凡涉科興則說有待調查，奇怪不奇怪？

中央已表明中港通關的第一條件是疫情清零，相信除了本地清零外，還需外來輸入也清零。香港本土病例幾乎已絕迹，但外來輸入仍源源不絕，港府再不從嚴把關，一味任由專家「老點」，隨時到了明年也未能通關！