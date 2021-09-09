9月7日，筆者應邀和特首見面，就未來一年的施政報告交流意見。以往特首都是集體會見無黨派議員和聽取意見，但因為原定的約見延期，所以改為單獨與每位會面。這次會面歷時23分鐘，談話坦誠直接。

筆者早前已向特首提交了對特區政府未來施政的期許，相信會面前特首已看了筆者的意見。我們很快便進入討論環節，特首說今年施政報告將會多講及大原則之事，特別強調如何加快融入國家「十四五」規劃，同筆者所建議的剛好脗合。

筆者向特首提出的事情主要有3個。首先，香港一定要把握十四五的機遇，為此必須拆牆鬆綁。例如政府提出的「明日大嶼願景」，最快也要2034年才有首批居民入伙，實在太慢，既然要做，那一定要快，不能拖延，修改環保條例、城規條例、收回土地條例是必然的，否則會處處受到掣肘。另外，政府不應過分依賴顧問去做可行性報告、環保報告，既費時失事又浪費公帑。政府作為發展的牽頭人，各專責部門都有專才和技術官員，何須多此一舉往外找顧問？而審批手續亦須簡化。

至於規劃、發展、填海、起樓、造鐵路，筆者心想政府哪有不懂？過於依賴顧問制度反會累事。一是官員容易把顧問當成保護傘，一旦出現問題，就把責任推卸得一乾二淨。二是浪費公帑，實際上政府部門是可以勝任的。三是浪費時間。

第二，就司法改革，筆者提出香港必須緊貼中央的政策大方向，一定要全面依法治港。2014至2019年的積累案件要加快處理，筆者向特首分享早前拜訪首席法官時提出增加前線裁判官人手的建議，相信瓶頸若不是在律政司，便就在那裏。談到法庭服飾方面，筆者直指是時候取消法官戴假髮了。這個不是司法問題，而是政治的表態，我們也要擺脫戀殖的心態！

第三，筆者提出要盡早通關，那是十分重要。今時今日的防疫工作與國防工作幾乎沒有兩樣，要防疫做得好，必須與中央同步。港府要瞄準一個指定的日子，有目標才有成果，盡早通好內關才能安撫人心，也有利於特區全面融入十四五規劃！

會面後翌日，特首到立法會出席答問大會，議員提問的也與筆者相若，大家都是關心十四五、大灣區發展和通關等問題。以前中央的政策猶如大象片刻難改，怎料今天中央的政策身輕如燕靈活快捷，速度比高鐵快，幅度比地鐵廣！