北約秘書長斯托爾滕貝格早前批評中國的核武發展不透明、不受任何制約，認為中國應負起大國責任，限制核武擴張。北約看似倡導世界和平，實際上不難看出是替美國要別國裁核的把戲。

眾所周知，美國、俄羅斯、英國、法國與中國雖被稱為核大國，但擁核數量不在同一程度。截至今年初，全球約有13,080枚核彈頭，俄佔6,255枚，美佔5,550枚，中國數量雖稍增，總數亦350枚而已，即俄、美數字的十分之一也不到。正如外交部發言人汪文斌駁斥北約︰「北約直到今天仍然通過核共享安排，擁有全球最大規模的核武庫。」北約在核問題上搞雙標，販賣中國核威脅論，另一方面卻選擇性失明，乃名副其實的「瞎蛋頭」。

北約作為替美國在歐洲看管俄羅斯的一名看更，早前迎合山姆大叔反華心意，稱要加強對華政策，如今再替美國鳴鑼開道，以核問題對中國說事，如此賣力，是希望過年利是大封一點？想美國在北約軍費佔比上識做些嗎？

各位如不善忘，應記得去年美國與俄羅斯談核武問題，美國竟將中國拉落水，即使中方表明不會參與，俄方亦表達了會談應只由俄、美雙方進行，但美方照樣擺出五星旗與空櫈，營造中方在核問題上拒絕商談的假象，藉此蒙混全世界。美國手段之卑劣，思想之幼稚，可恥、可悲復可笑。

核戰破壞力驚人，任何國家皆無必要坐擁數千枚核彈頭，全球理應一致裁核，以免將來生靈塗炭。但正如坊間一句戲謔：美國攻打伊拉克，因為懷疑對方有大殺傷力武器；美國不攻打俄羅斯，因為肯定對方有大殺傷力武器。面對麻省理工學院榮休教授杭士基說的「國際頭號恐怖主義國家」──美國，誰想淪為下一個伊拉克、阿富汗，即管裁核。