美國日裔學者法蘭西斯‧福山有一部名著，叫《歷史的終結及最後之人》，書中明言，自由民主是最優勝的政治體制，更是歷史發展的最終章，這種制度確立之後，將永遠成為人類文明的主旋律。福山最早提出上述論點是在1989年，及後的一、兩年，蘇聯與東歐共產政權漸次崩潰，「神預言」由是大獲吹捧，他一度沾沾自喜，以為找到了政治制度中的無上法門。

全世界自由民主的社會，都是以美國為燈塔，但近30年來，這個老大哥漸趨衰朽，愈來愈難以服眾，福山的信念也開始動搖。到了今年，山姆大叔在阿富汗倉皇出走的一幕，更讓福山的理論瀕於崩潰，他不待別人出招，自己就主動打倒昨日之我。福山說阿國撤軍，是象徵美國時代的終結，中國、俄羅斯、印度和歐洲聯盟日漸壯大，世界將回復到多元對立的局面。

中國實行共產主義，俄、印兩國奉行的，也不是正統的自由民主體制，福山口中的五大力量，有三個都不完全服膺於西式民主。歷史巨輪顯然沒有在民主制的前面停下來，而是繼續向前轉動，這套制度也開始落伍和褪色。

有時候，對那些只會看政治、歷史而不會看天命的學者，只能寄予同情。他們終日困於象牙塔內，滿以為能找到適用於人類文明的不變良方，到頭來卻是徒然。所謂「天道好還，剛柔相易」，宇宙間從沒有永恒不變的法則，今日東風壓倒西風，明日西風壓倒東風，太極圖上的陰陽魚永遠是相反相成，同中有異，套用在政治模式上，此一時是強權勝，彼一時卻是民主勝，兩者相纏相繞，無有窮盡。若說哪一種模式出現便是歷史的終結，持此論者，定非見道之人，一笑置之可也。