很欣賞尋日本報頭版的編排，一句「慶中秋，兩種情」，道盡「不知今年月圓日，月圓能否催人圓」的無奈！本港已連續20多日本地零確診，意味安全度過病毒潛伏期，本地達致「清零」，而港府亦宣布恢復「回港易」計劃，尋日起適用於在內地全境及澳門的港人；又將於本月15日起，向內地及澳門居民推出「來港易」計劃，深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸，每日各提供1,000個名額，即每日有2,000人可免檢疫來港。

然而，港人北上及赴澳門卻並冇同步嘅便利措施，港人面對「南下容易，北上無門」嘅通關困境，難怪有市民痛斥政策不公，質疑港人被禁足。盼望與家人中秋佳節慶團圓嘅兩地家庭，又被迫接受「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合」嘅無奈，想見愛人一面，等了又等，苦也；最慘係想見老爹老媽一面，感受親情無價，又要一再牽掛！唔通人生無奈只剩等待？

有議員促請中港兩地今年內解決通關問題，恢復兩地正常往來，依老朽看，以港府行事嘅怠慢作風，恐怕都幾難成事！老朽特別留意本報指疫下難回港覆診嘅老人家困境，好似有位62歲嘅港人羅先生，佢退休後到廣東省惠州定居，但定期回港到公立醫院骨科及泌尿科覆診，去年疫情爆發，兩地通關受阻，佢難以回港覆診。羅先生之前已兩次改期覆診，佢日前又致電想改期，誰知被告之公立醫院規定覆診期只能改兩次。徬徨無助下，佢致電病人聯絡主任求助，有人竟指「咁耐都返唔到嚟覆診，即係冇需要睇啦」！病人感到十分憤怒！阿哥，你估病人想咩？

事實係遲遲未能通關，即使有「回港易」，回程仍要隔離，對病人都係麻煩！公立醫院對呢啲病人，理應酌情處理，或作更妥善安排，豈能如此涼薄？