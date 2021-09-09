今天是中國偉人毛澤東逝世45周年，必須緬懷和感謝具偉大戰略遠見的毛主席，是香港和平回歸的奠基人和設計師。

內地作家東方必早前發表《香港回歸，主席才是真正的設計師》，文中提到一段極少港人知道的史實：「早在20世紀60年代，毛主席就對祖國統一問題，構建了一個『一綱四目』的宏大戰略。」「一綱」即一個中國，「四目」內容宏大豐富：「一、祖國統一後，港澳台可以保持現狀不變，社會制度改革必須是上下意見一致時再進行；二、除外交統一於中央外，其他人事安排、軍政大權，由地區政府安排，蔣經國、陳誠可以在中央政府擔任領導職務，蔣介石可以在台灣住，也可以回廬山美廬居住；三、台灣經濟建設資金不足，中央政府可以補助；四、國共雙方保證不破壞對方之事，以利兩黨重新合作。」真是一錘定音，一言九鼎。

文中更指出，1974年5月毛主席同英國首相希思會談，陪同會見的有周恩來和鄧小平。毛主席對希思說：「1997年我們要收回香港了。」希思代表英國保證說：「1997年香港會有一個平穩的交接。」毛主席說：「我也是這樣想的，不過到那時，我們就不在了。」文末概括：「毛主席、周恩來除了和英國、葡萄牙政府談判達成共識、約定統一日期外，還先後派曹聚仁、張治中，與蔣介石、蔣經國溝通，雙方基本達成共識。可惜天不假年，由於國內外諸多因素，台灣問題成了一代偉人的最大遺憾。毛主席的『一綱四目』大戰略，奠定了祖國統一的基礎，內容比『一國兩制』要豐富得多。」

讀罷東方必一文後，心潮澎湃，豁然開朗，更進一步加深認識和理解甚麼是鄉愁、甚麼是祖國統一和民族團結大業的深邃大義了。