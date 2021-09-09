近期多位女性正部級高官上位。財政部副部長鄒加怡，調升全國政協常務副秘書長（正部級）；內蒙古自治區黨委常委、呼和浩特市委書記王莉霞，升任自治區政府代主席；中國紅十字會黨組書記梁惠玲，調升全國供銷總社主任，接替今年初調任中紀委副書記的喻紅秋；去年，陝西省委副書記賀榮，調任最高人民法院常務副院長（正部級）。

在內地官場，女性官員特別是部級以上高官的人數，遠少於男性。國務院班子裏一般只有一、兩位女部長，而在去年審計署審計長胡澤君卸任後，國務院已無女部長。但在中紀委、最高法、全國政協等單位，卻有多位正部級「半邊天」履新，創造了不少新紀錄，如去年全國政協副主席李斌兼任秘書長，成為政協史上首位女性大管家；而此次「二把手」的常務副秘書長也安排女將擔任，更為罕見。

尤需要注意的是，在為數不多的幾位女性正部級官員中，鄒加怡、梁惠玲、喻紅秋、賀榮等全部有紀委工作經歷，而且都是中紀委委員，其比例之高前所未有。這是紀委近些年持續擴權的又一例證。她們都是半路出家，「加盟」中紀委歷練數年後，再轉崗更重要崗位。

例如鄒加怡長期在財政部工作，2015年由部長助理調任駐中央外事辦公室紀檢組組長，後陸續擔任監察部副部長、中紀委常委、國家監察委委員，2018年回爐財政部副部長，直到此次調任政協。喻紅秋2015年由全國婦聯副主席調任駐中組部紀檢組組長，2018年外放河南省委副書記，一年後回京擔任供銷總社主任，今年一月當選中紀委副書記。

賀榮出身政法系統，2017年由最高法副院長空降陝西省委常委、紀委書記，一年後又升任省委副書記，去年重返最高法升任「二把手」，是最高法歷史上第一位女性常務副院長、一級大法官。梁惠玲2016年由湖北統戰部部長跨省調任河北紀委書記，2018年進京擔任中國紅十字會黨組書記，今年6月接替喻紅秋執掌供銷總社。

喻紅秋、梁惠玲、賀榮、鄒加怡4人都屬於半路出家。這與中共十八大之後紀委不斷擴軍，從政法、財經、黨務等領域引進外援息息相關。再如現任全國婦聯黨組書記、常務副主席黃曉薇，是上一屆中紀委常委、監察部副部長，2014年空降山西，肅清「塌方式腐敗」，之後任山西省委副書記、省政協主席，2018年返京主持婦聯工作。紀委對於高管的鍍金培養作用之突出，無出其右者。

地方上，目前擔任黨、政當職的女性有3人，都是少數民族，包括貴州省委書記諶貽琴（白族）、寧夏回族自治區主席咸輝（回族）、內蒙古自治區代主席王莉霞（蒙古族）。由於性別、民族優勢，3人未來都有望躋身國家領導人。當然，前提是不要在諸如民族團結之類的問題上犯錯誤。