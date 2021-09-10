功夫茶：狗上瓦坑有條路　私通勾結玩抹黑

蛇有蛇路，鼠有鼠路，奸狗當然一樣有條路！香港有兩大奸狗，兩個都窮途末路報應到頭，一個係洋奴走狗漢奸黎，另一個係獵犬本應山上喪嘅本港黑幫和勝和前坐館、屎坑蟲「上海仔」郭永鴻！呢兩條友同樣係官非纏身、禍港大罪人！漢奸黎仲涉違國安法，正在赤柱監獄踎緊；上海仔則涉4宗控罪，去年底山窮水盡唔再潛逃頹爆返港，頂住個病甩毛髮型，喺機場警署報到後仆街跌個狗食屎！

一個監躉，一個趴街，咪以為一個監獄就可以分隔佢哋唔做衰嘢，實情係臭味相投，狗上瓦坑有條路，皆因佢哋都有共同敵人！東方為民喉舌，敢於發聲，多年來揭露大量漢奸黎反中亂港嘅衰嘢，加上東方長年銷量第一，毒果報蝕到入肉終於摺埋梗係唔抵得！上海仔更加唔使講，本身已係黑道中人，自恃有「保護傘」撐腰，無惡不作，搞到大好香港烏煙瘴氣！東方不畏黑惡勢力，發揮第四權踢爆佢哋！咁就難怪有人老羞成怒，不惜私通勾結，粉墨登場，拍片抹黑東方！

毒果附薦屎坑蟲！消息人士透露，壹淫媒一直「畀料」當時潛逃海外嘅上海仔，佯裝接受獨家採訪，歪曲事實無中生有，利用YouTube發布大量刑事誹謗影片！連串訪問由壹淫媒幕後操盤，並由毒果報提供資料及派出記者採訪，「夫唱婦隨」式抹黑東方，用心歹惡！

可惜吖，作古仔手法拙劣，破綻百出，世人皆當佢哋小丑咋！上海仔喺鏡頭前提及自己所涉控罪，一味頭耷耷扮無辜，為自己「漂白」，影片中佢向「女記者」表示：你係經理、傳媒社長，做開有感情……而「女記者」更以不純正嘅廣東話訪問上海仔，期間佢多次暱稱屎坑蟲為「上海哥」，過程中又唔敢露面，活脫脫係姣婆遇着脂粉客！嗱，東方循法律途徑維權，YouTube亦速速將影片下架，就知影片有問題喇！

東方真金不怕洪爐火！唔驚呢啲小人抹黑，一話告佢，屎坑蟲立即收嗲！仲話自己識「國安」、「公安」，「雙安」照住，嚇鬼咩！計功夫茶話齋，上海仔副尊容引起公眾不安，早啲安息，唔好獻世，咁就真係「雙安」喇！

漢奸黎勾結外國勢力，已身陷囹圄，衰到冚家賣產，高層全部跳船求甩身自保，佢依家仲有涉嫌違反國安大法及欺詐案件等候聆訊，中秋就到，只能鐵窗外望明月，同嫦娥一齊體驗自古逢秋悲寂寥矣！至於嗰隻屎坑蟲上海仔，曾「着草」棄保潛逃，視法律如無物，竟一再獲准續保，難怪佢吹噓與警隊多名退休高層過從甚密，兼有司法界契爺契媽「保護傘」包庇啦！

之不過，時辰一到，一切都報。上海仔涉兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪，全部罪行都非常嚴重，明年2月初須再向警方報到！到時正值新春佳節，上海仔終於可以去赤柱同漢奸黎拜年兼洗廁所咯！