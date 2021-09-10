神州縱橫：政府監管過寬　扶貧事倍功半

朱門酒肉臭，路有凍死骨，這句古話來到21世紀也一樣貼切。中國有錢人可是真的多，但窮人卻更加多，而且窮得非常可怕，要賣兒賣血賣器官的新聞駭人聽聞。反映貧富不均的堅尼系數，數字愈大，年收入分配愈不平均。中國官方公布的所謂堅尼系數，保持在0.47至0.49，被質疑真實數字不止此數。

今年農曆新年，中國大事慶祝脫貧攻堅戰取得了全面勝利，官方聲言「現行標準下9,899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列」，創造了「人間奇迹」。自從改革開放以來，全國農村貧困人口大幅減少了約8億人，人均GDP亦突破一萬美元。

內地的確有發展扶貧工作，亦取得一定成果。不過，偏遠農村的情況往往被忽視，留守老人、打工婦女、流動兒童及農民工生活仍然捉襟見肘。究其原因，政府投入的資源未能物盡其用，扶貧在執行層面上往往有所缺失。就以國務院督查組的公布為例，貴州省畢節市納雍縣的專項扶貧農業園荒廢達5年，頹垣敗瓦，窗戶破裂，空無一物，無人作業，又拖欠村民共57萬元人民幣土地流轉金，同時荒廢上百畝農田，862萬元人民幣資金項目就此白白浪費。當地政府對企業撥款欠缺監管，並無按步驟分階段撥款，之後對資金的具體使用情況亦不管不問，當局專項徹查有否貪污受賄情節，將會依法處理。

政府過去提出精準扶貧，即是針對貧區及貧戶狀況，運用科學方法精確識別、精確幫扶的治貧方式。無論用如何科學方法，最終都是回到基本，鈔票最實惠。所以又有所謂消費扶貧，即是要求各地政府和國企購買窮鄉的各種產品。然而牽涉金錢，必然有人會從中獲利，包括無良商家及中間渠道，因此出現扶貧農產品「包銷」現象，亦有高價低質，甚至是「三無產品」。實際收益有多少落在窮人身上，那是天曉得。而且政府和國策會不斷改變，部分扶貧產品倘若被剔出計劃，就變成月下貨滯銷，本來「脫貧」的地區也會變回貧窮，扶貧難以持續。

無論用何種方式扶貧，實際運作上，依然是倚賴地方政府執行，這牽涉兩層監管，首先是中央對地方的監管，然後是各地政府對項目負責人的監管，究竟有沒有人中飽私囊，或者太公分豬肉，把扶貧款項瓜分？10年前郭美美炫富，自認為中國紅十字會高層，引來公眾質疑，雖然及後澄清，但已對該組織及其他慈善機構造成嚴重損害，不少人懷疑捐款會被蠶食。慈善機構牽涉個人捐款來濟貧，但扶貧就是用政府的錢，更加是「大鑊飯」，總有人可以抽得油水。內地貪腐滲入各層面，監管上一旦過寬，扶貧事倍功半，更有可能變成扶貪。