正論：鐵路沉降證官廢　香江陸沉非危言

千里之堤，潰於蟻穴。香港昨日又驚傳鐵路沉降事故，港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間隧道的其中一個監測點，沉降記錄輕微超出預設停工指標。儘管沉降幅度不嚴重，當局亦已暫停在鐵路保護區內的相關工程，且港鐵也是受政府工程拖累，惟鐵路沉降問題並非始自今日，尤以沙中綫亂象最怵目驚心，運房局懶政失職已是不爭的事實。正如本報「正論」昨日所說，港府廢官要廢，並要拆局重組，否則任由無用之人苟延至下屆，未來豈止鐵路沉降，全港陸沉恐怕亦非不可能！

眾所周知，尖沙咀消防局正進行搬遷，該局的行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施將遷至九龍渡華路，目前正進行地基工程。結果港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間的隧道，其中一個監測點的沉降記錄，於本周二赫然達到20.27毫米，輕微超出預設停工指標的20毫米。港府表示，已應港鐵要求暫停相關工程，屋宇署和建築署亦已派員視察有關鐵路隧道，確認結構安全；而機電工程署則檢視過港鐵提交的監測記錄，同樣確定鐵路狀況符合安全運作要求。總而言之，今次沉降事件，以有驚無險暫告一段落。

當然，每有鐵路事故發生，港府總是大事化小，一律以不影響結構安全作結。今次沉降不算嚴重，更是大條道理敷衍輿論，不了了之。問題是，港鐵每日乘客量逾400萬人次，是本港龍頭交通工具，安全問題怎麼強調都不過分，特別是經過沙中綫工程醜聞一役，人們如同驚弓之鳥，擔心鐵路再次爆大鑊。實際上，港鐵工程涉及沉降屢見不鮮，最離譜是負責監管的運房局不但疏於監管，出事後更姑息包庇，令市民信心盡失。

例如沙中綫會展站及西面連接隧道曾被揭發沉降，運房局的補救方法，居然是將沉降停工指標大幅放寬，由原來的25毫米大幅放寬3倍，如此一來，數十個沉降監測點全部由「肥佬」變合格，工程得以繼續。又如輕鐵天榮站月台沉降曾鬧得滿城風雨，發展商為求盡快復工，申請將沉降停工標準由20毫米大幅放寬至150毫米，運房局同樣欣然配合。當有標準等於無標準，香港離遍地危樓的一日便不遠了。

說來實在唏噓，回歸後香港基建水平每況愈下，不僅延誤超支成為常態，更是慢工出劣貨，僅千億沙中綫就爆出偷工減料、不按圖紙施工、隱瞞沉降、漠視施工安全、數據造假等種種醜聞。運房局局長陳帆「看報道才知道」，顯然無能塞責，惟在林鄭「官官相護」下，至今仍然得享高薪厚祿，好官我自為之。換了是內地，國家級基建鬧出如此重大醜聞，早就有大堆官員「人頭落地」，豈會如香港不用問責、不用受罰？

更有甚者，不僅官員安然無恙，連承辦商都一樣能夠從輕發落。別看運房局於今年5月公開沙中綫紅磡站最終報告，指出港府、港鐵和總承建商禮頓都有責任，但不過小罵大幫忙，例如報告揭發紅磡站有相當於1,900個螺絲帽未接駁，但現實中禮頓並未被究責，港府僅就整個工程項目內一個面積約200呎機房的工程問題對禮頓興訟，令人嘆為觀止。

有果必有因，香港基建過去以高質高效著稱，誰能料到回歸後竟會變成豆腐渣的代名詞？這又回到本報所言，一切皆是人的問題。運輸和房屋兩者皆是香港最重要的命脈，發展和監管做得不好，香港競爭力必然每況愈下，更會危及人命安全，偏偏掌管這兩大職能的運房局局長陳帆庸碌無能，根本不能擔此重任。本報為特區把脈開方，昨日在「正論」提出四大積弊急須整改，當中便包括「廢官要廢，拆局重組」一項，運房局更是第一個急須分拆重組的政策局。

事實證明，運輸及房屋兩者風馬牛不相及，涉及範疇過多，放在同一個政策局內根本不會有好結果。這些年鐵路基建老是狀況百出，房屋問題老是解決不了，豈是無因。

羅馬不是一天建成，毀掉只要一天。再不撤換無能廢官，盡快將運房局分拆成兩個政策局，另選賢能執掌，類似的基建醜聞必然陸續有來。拖延下去，任由問題尾大不掉，乘客淪為「沙中人」固然沒有誇張，香江陸沉更非危言，拖到下屆政府才來收拾殘局，遲矣！