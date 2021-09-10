世界視線：謀分手再推公投　蘇格蘭狠踹英國

煩惱多，人的運氣必差；麻煩多，一個國家的國力國運亦必衰敗！英國近年國力急退，麻煩一個又一個，脫歐的談判拖了5年還沒妥當，英國內部近期又出現新煩惱，蘇格蘭議會圖再次發動獨立公投議案，英國又一次被推到面臨拆骨的十字路口前。

蘇格蘭首席部長兼民族黨黨魁施雅晴日前在蘇格蘭議會公布施政計劃時，透露已啟動獨立公投籌備工作。不過，民間認為目前新冠疫情影響更大，應在疫情穩定後才決定蘇格蘭的去留，估計獨立公投的投票時間應在2023年年底。

蘇格蘭想與英國分手，這本是老問題，亦在2014年舉行過獨立公投，當年蘇獨派落敗，英國僥倖逃過分裂與拆骨之痛。奈何英國玩民主遊戲上癮，兩年後又搞公投，讓全民議決脫歐，結果脫歐公投獲通過。這個決定令不少英國人詫異，更令近七成蘇格蘭人不甘，明明蘇格蘭有62%選民投票支持留在歐盟，只有38%選民支持脫歐，但民意卻被聯合王國的其他人壓倒，蘇格蘭被迫一齊脫歐。

5年過去，英國與歐盟的脫歐協議還沒談妥，近日雙方就更新《北愛爾蘭議定書》的談判陷入僵局，即使一次又一次延期，還是無法敲定協議。蘇格蘭人只能一邊慨嘆貿易及出口大受影響，一邊厭棄英國的防疫及行政管理表現，看不順眼約翰遜政府表現的蘇格蘭人愈來愈多，重啟公投脫英的聲音亦愈來愈響。

蘇格蘭現有540多萬人口，雖只佔全英人口不足一成，對英國來說，卻是聯合王國的重要成員，一旦蘇格蘭通過公投議案，走向脫英獨立之路，英國的王國聯盟制便岌岌可危了。英國內政部門早在半年多前已警告英國面臨分裂危機，現在一切亦正向着這個方向發展。

爛攤子那麼多，約翰遜政府也拿不出好招數，最近英國媒體報道，唐寧街10號已決定在10月初保守黨大會前完成內閣改組，撤換最少3名內閣成員，希望安撫因抗疫政策而對英國政府極度不滿的民意。這一招換藥不換湯，英國人不見得會收貨，何況即使英格蘭人收貨，蘇格蘭人也沒感覺，他們根本只想談分手。