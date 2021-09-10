深圳的發展最初是以抄襲移植香港的制度、政策為主，經濟特區變成香港的特區，也由香港投資把持發展的方向、步伐與規模。深圳連接內地，故可廣招全國人才與勞工，這個優勢加上稅收等優惠，便在很短時間內把香港服務外資的加工貿易轉移過來，在生產加工的環節，完全替代香港。香港也因此轉型，擴展航運、物流等的生產性服務業。但深圳的發展步伐不停，在港資加工貿易轉移殆盡後，內地及政府進一步基建發展，航運物流方面很快便超越香港，替代香港。

香港借助港資加工貿易的巨大盈利以及內地資本外移，在金融方面大發展，也從股市為主的金融衍生出其他的專業服務業的擴張和國際化，成為中國的離岸金融中心、國際服務業中心。

可是，深圳亦跟隨發展股市經濟，以及相關的服務業。但與香港不同，內地資本包括國家資本推動深圳替外資加工的電子、電腦、電訊行業的升級發展，在加工貿易、金融服務業以外增添科技產業，超越香港。特別是股市及風險投資行業的發展得全國之力，亦開始超越香港、替代香港。只是受制於國家的金融政策、外匯管制，還未能取代香港作為中國的國際金融中心，可愈來愈多國內和涉外的金融集中於深圳、上海，乃至北京。

香港雖有先發優勢、長期的國際連接關係，卻難以在中國金融化中維持最初的壟斷領先地位。即以股市經濟為例，比起深圳、上海已大為遜色，更不用說風險投資、產業投資等的金融服務。香港成為中國的財富管理中心，不過是因為內地外匯及稅務管制，才使內地資金集中香港。可是內地仍一直不停地企圖突破國家的金融外匯管制。最突出的例子是前海，突破的進度實際標誌着對香港離岸金融中心功能的侵蝕和替代。深圳愈是深化服務業的發展，實質是香港化速度加快，香港被替代的情況愈劇。

市場競爭而言，深圳所為難免，問題是香港一直都保守被動，政府與社會不作為，香港應加強建設與產業創新來應對深圳的競争，不應故步自封，讓人家看準逐個香港優勢來取代。

當前中美衝突，中概股與中國海外資金全面回歸，香港不懂得去作出安排迎接，反而北京設股票交易所，深圳、上海加快開放，就連大學也轉移內地，香港相對內地的服務業優勢逐一喪失。