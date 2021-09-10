報道說，有英國政客背景的香港大律師公會主席夏博義，日前向1,500名會員發信，倡議下屆大律師公會主席可獲發每月5萬元薪酬，此倡議打破了大律師公會的「百年傳統」——歷屆主席是不受薪的。

夏博義已表明不會爭取連任下屆主席，於是自我標榜地說，這個倡議「不存在任何利益衝突」。如此先往自己臉上貼「大公無私」的金，這是奸狡政客慣用的手法。夏博義倡議給未來主席「出糧」的理由，是「即使在新冠肺炎期間，主席雖然沒有代表公會赴海外參加各種活動，也佔用了個人非常多的時間」。

這又是擺出為未來的主席爭「福利」的樣子，想讓未來主席們都「念他的好」？為自己留政績？不過，政客出身的夏博義有此想法也是「非常自然」。要知道，他剛剛當上香港大律師公會主席就在《港區國安法》問題上胡說八道，給本來就惹禍不少的大律師公會惹來大禍，於是他這個主席是幹不下去的，為了讓自己滾蛋得不那麼灰溜溜，於是就弄出小伎倆轉移視線，無怪乎夏博義的舉動引來不少會員非議也。

夏博義還聲稱，英格蘭及威爾斯大律師公會主席多年來一直是全職受薪的，其薪金類似高等法院法官的水平。由於香港大律師公會很有錢，這筆酬金可持續發放，可自2022年起生效。繞了半天，夏博義搬出英國的大律師公會多年來的做法如何如何，才是他有此「倡議」的最大根據。夏博義要以此提醒會員，香港大律師公會的「源頭活水」是英國的大律師公會，應以英國的大律師公會為樣辦，「祖家」怎麼做，香港就應怎麼做。

回歸以來，作為英國打造的香港司法體系中的強悍力量，香港大律師公會在配合反中亂港活動中早已蛻變成了政治組織、政治工具，已在懸崖之邊，此時此刻的大律師公會還有心思聽夏博義的無聊倡議嗎？