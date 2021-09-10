古人說：「見可而進，知難而退，古之道也。」知所進退不只是古之道，任何時代都一樣，尤其是搞政治的人，不知進退只能碰得頭破血流。《港區國安法》實施後，反中亂港陣營紛紛作鳥獸散，頭面人物大多自動消失，有的退出政治，有的悄然出走，有的宣布封口，有的甚至轉軚支持23條立法。這就是知所進退，也可以說是識時務，雖然老奸巨猾，但起碼可以保平安。只有一班政治小學雞不識時務，至今還在盲衝瞎闖，下場可想而知。

例如支聯會副主席鄒幸彤等人，好好日子不過，偏要以身試法，結果因拒絕向警方提交資料而齊齊被捕，這不是自取其辱嗎？這班人也許認為自己很勇敢、很正義，其實他們的行為和飛蛾撲火沒有甚麼分別，這是愚蠢而不是勇敢、是腦殘而不是正義，這種智商也學人搞政治，不出醜才怪。

小學雞就是小學雞，鄒幸彤死撐支聯會並非「外國代理人」，更指警方「犯了法律錯誤」。她以為自己是大律師，就以法律權威自居？支聯會是否外國代理人，並非她一句話就可以說明，至於警方是否犯了法律錯誤，更非她說了算。事實擺在眼前，警方依法要求支聯會提交資料，而他們拒絕合作，單是這一點就已涉嫌觸犯法律，死撐也沒用。

所以說，老奸巨猾有老奸巨猾的長處。陳方安生、李柱銘、梁家傑等老牌政客知道國安法絕對不是開玩笑，所以全部自動收聲。民主黨副主席李永達更狡猾，竟拋棄家人和黨友而遠走英國，完美演繹「叫人衝、自己鬆」。你可以說他們貪生怕死，但不能否認他們知所進退。不像鄒幸彤之流，做了別人替死鬼猶不自知，既可憐又可悲。算了吧，既然有人要做「烈士」，當局何不成全他們？