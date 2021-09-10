中國國力騰飛，強勢崛起，近年面對美國圍堵施壓，毫不畏懼，據理力爭，中國人無不有吐氣揚眉之感。惟戰狼外交振奮民心的同時，卻出現許多無厘頭兼過猶不及的過敏反應，戰狼心和玻璃心，可能只是一線之隔。

香港影星梁朝偉最近參演荷里活超級英雄片，雖扮演奸角，但以國際級演技收服中外觀眾，不僅香港和美國票房報捷，外國影評更一面倒激讚，認為是「超級英雄電影史上最佳演出」，香港人與有榮焉，更可說是華人之光。無奈在戰狼外交及整頓娛樂圈的大風潮下，梁朝偉在片中因為扮演奸角而被指辱華，傳出遭內地封殺。是耶非耶，還待時間驗證，惟其多套已拍竣的電影在內地上映無期，以至今次的超級英雄片也未能在內地定檔，卻是不爭的事實。

對於辱華指控，相信當事人都會感到莫名其妙，遑論香港人無法理解。筆者雖還未入場觀看該電影，但從多個梁朝偉的宣傳訪問可見，他對答得體謙遜，絲毫沒有辱華之處。反之，香港演員能在荷里活佔一席之地，還贏得高度評價，且是次影片還是以華人為主角，以及中華文化為背景，擺明專門為中國市場製作，何來辱華之有？

過去中國國力不如人，只能奉行韜光養晦政策，面對外侮往往忍氣吞聲，這是形勢比人強。但今時不同往日，中國已成世界第二大經濟體，抗疫成績領先全球，的確足以讓所有中國人昂首挺胸面對世界。然而，泱泱大國應有泱泱大國的氣度，動輒扣上辱華帽子，只會激起反效果。香港一直被指人心不回歸，顯然同內地的價值觀有差異不無關係，在香港人眼中的華人之光，在內地竟變成辱華，明星動輒得咎，娛樂也變得沉重，怎能不教人心裏涼了半截？