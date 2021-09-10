特區欠缺明確法例去規管眾籌，而眾籌又易被濫用，那些眾籌得來的金錢又容易繞過反洗黑錢條例的監控，後果可大可小。612人道支援基金便是一個很明顯的例子。

筆者在5月24日《切斷資金鏈》的文章指出，特區要採取行動去打擊這些眾籌基金，不能讓反中亂港的人欺騙市民，又容許他們利用那些平台去擾亂香港秩序。文章刊出後，該基金在8月18日宣布停止運作，可能他們已感到山雨欲來，及早準備散水。果然，警方國安處在9月1日向高等法院申清「提交物料令」及展開調查。

此刻該基金差不多花光早前籌得的二億多元捐款，其信託人大律師吳靄儀、退休天主教樞機陳日君、歌手何韻詩和嶺大客席教授許寶強（正服刑的何秀蘭除外）聲稱該基金將有秩序地停止運作，但仍呼籲眾籌2,500萬元以應付結束前的運作及法律資助。另有消息透露該基金仍寄信給在囚或還押的黑暴分子，叫他們繼續抗爭。

助訟本身已是違法，不論眾籌與否！再加上該基金沒有按《社團條例》申請註冊或申請豁免註冊，亦非《公司條例》下的註冊公司或根據《職工會條例》登記的職工會，一個甚麼都不是的非法組織竟可四處眾籌，簡直是目無法紀。

日前有議員就此在立法會質詢財經事務及庫務局，局長竟說曾從多方面留意該基金有否違規，但是否違規，需視乎籌款目的，而非籌集方式。這樣的說詞實在難以令人接受，筆者馬上反駁，政府尤其是財庫局怎可疏於管理，有失職之嫌！

按612基金截至今年7月31日財務簡報顯示，其收到的二億多元捐款中，用來資助及維持訴訟的高達1.77億元，那些開支根本就不是人道支援，而是助訟或維持訴訟的違法開支，即是洗黑錢。

約半年前，有議員在立法會上就質詢了這個問題並要求政府考慮立法規管，但當局還振振有詞說不用。今日警方對612基金進行調查，局方才表示會去研究，但仍不作承諾行動時間表。

《港區國安法》出台後，香港秩序回歸正常，但全賴保安局和警方的努力！近日警方根據國安法要求支聯會等交出相關組織資料進行調查，效果是有目共睹！可是其他政府部門不能只坐着吃花生袖手旁觀。如果不同心協力去維護國家安全和主動出擊，特別是打擊非法募捐，又如何遏止「港獨」和維護國安法的權威？