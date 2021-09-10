立法會前日開會，有議員指的士司機駕駛時使用手機或平板電腦情況嚴重，甚至「一路開一路篤」地接生意，認為現時法例禁止司機行車時手持手機已不合時宜，應該限制的士放置手機的數目。可惜，這是治標不治本、搔不着癢處的建議。

沒錯，駕駛時講電話、篤手機，易令司機分心，一旦出現突發情況，未必反應得過來，容易造成意外。畢竟的士司機沒必要像飛機師那樣，得看着儀錶板的數據來開的士，手機陣只為搶單接生意。何況早有汽車專家忠告車廂不應存放與駕駛無關的雜物，以免一旦掉落，不論拾回抑或卡在迫力制動器上，均會造成潛在危險。因此杜絕在的士擺放過多手機，未嘗不可。然而，問題癥結在於該如何端正司機的駕駛態度。

上月大埔廣福道奪命車禍後，便有的士業界質疑肇事司機駕駛態度不正確。網上早有大量討論本港駕駛者態度的視頻，職業車司機、私家車司機爭位寸土不讓、轉線懶得打燈，更遑論若遇上千鈞一髮眼看勢要撞上前車之際，不少司機會為免刮花自己的NCB（無索償折扣），又或要賠錢變成「白做」，竟選擇扭軚避開撞車，結果往往演變成撞人。近年不少行車紀錄儀拍到肇事司機第一時間查看的不是傷者情況，而是座駕受損程度，試問人命何價？

根據警方數字，去年涉及不小心駕駛、危險駕駛、違反交通燈號指示、違反交通標誌指示等案件超過38萬宗。道路安全行動行禮如儀，奪命嚴重車禍卻無日無之。危險駕駛導致他人死亡，僅判囚若干月、停牌數年者，大有人在，即使當局終於肯將7年前社會上已有聲音批評的「一車13機」掃入歷史，但如果不對駕駛態度欠佳的司機予以更嚴苛懲罰，奪命車禍仍將時有所聞。