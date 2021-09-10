甚麼叫大樹好遮蔭，為甚麼說國家統一比分裂好，不必講太多大道理，見微知著，且看面對新冠疫情，香港和澳門兩地的情況便知。踏入2021年，中國內地加上港、澳三處地方的抗疫成績，在亞洲區理當盡佔三甲位置，就算放諸全球，最佳抗疫生的頭10名，也肯定少不了三地的份兒。同樣是屬於大中華區，台灣的抗疫戰卻是愈打愈敗退，據說Delta病毒已正式在島內流布，而且源頭不止一處，弄不好，寶島很快就要重回三級防疫狀態，確診數目要想長期「清零」，真不知需待至何時。

中、港、澳三地的抗疫成績能夠傲視全球，原因何在？難不成三地政府的主腦，陰差陽錯，恰巧全是由防疫的天才坐鎮，他們都能料事如神，指揮若定？那當然不是，真正原因說穿了，就是中南海內有高人掌舵，而香港、澳門的抗疫工作，都是聽北京和靠北京的。

港府一度傻不楞登，用西方的抗疫方法，不以清零為目標，老是拖着尾巴。後來阿爺看不過去，終於發話，指示港府必須以全面撲滅境內病毒為目標，禮賓府如法施為，才能換到今日的光景。有一段時間，內地抗疫的領軍專家鍾南山，幾乎每天都跟香港的防疫團隊聯絡，了解最新情況，提供適切建議。中、港、澳緊密連線，一榮俱榮，所以在全球疫情肆虐的情況下，三地才能成為綠洲。

阿爺非但對防治疫情的方法判斷準確，更兼背景雄厚，手眼通天。譬如全球都缺疫苗，中、港、澳三地卻不虞匱乏，港府要國產貨有國產貨，要舶來品有舶來品，早前甚至擔心復必泰的疫苗會過剩。要知道，復必泰是中資公司有份投資的，港、澳近水樓台，所得的待遇，當然是羨煞旁人。