俄羅斯總統普京說美國是麻煩製造者，這話一語中的。美國一向恃強凌弱，藉故要打誰就打誰，把自己當成世界一哥！最近英國一個監察組織分析指，自2001年911恐襲以來，美軍進行了至少91,340次空襲，遇襲嘅包括敍利亞、伊拉克、阿富汗、也門、索馬里、巴基斯坦和利比亞境內武裝恐怖組織，其中9,000次是針對極端組織伊斯蘭國，空襲炸死近5萬名平民！

美國從阿富汗狼狽撤軍，塔利班重新掌權，留給阿富汗嘅又係一個亂局。塔利班執政，一味口頭承諾和平，可是阿富汗人民見過鬼怕黑，紛紛逃跑，這就造成大量難民，難民主要逃去巴基斯坦和伊朗，據悉兩地收容難民140萬和78萬人。

國家變天，阿富汗難民四處流竄，自不免會湧入其他國家。美國撤軍又搞出個大頭佛，總統拜登根本無力收拾爛攤子，只叫一些新興國家如科索沃、阿爾巴尼亞「捱義氣」，多收容阿富汗難民！當然，天下沒有白吃的午餐，佢哋都係想美國這個大哥日後多多關照，但以美國嘅德性，老朽只能祝佢哋好運！

阿富汗難民除了逃去鄰國，另一條逃亡路線係經土耳其，由希臘進入歐洲各國，呢下歐洲又面臨如何推諉收容難民問題。阿哥，聯合國難民署數據顯示，截至去年底，已有250萬名阿富汗難民登記在冊。法國總統馬克龍率先表態，指法國有必要保護自身免受大規模非正常移民潮嘅影響。德國則從2015年難民危機中吸取教訓，總理默克爾不再「大愛包容」，佢話德國無意從阿富汗接收大批難民；執政黨基民盟嘅總理候選人拉舍特，也拒絕作出德國將接收大量阿富汗難民嘅承諾！

要言之，難民湧來各自推！拜登話之你，一味坐觀難民湧向四面八方，當係去咗錢塘江觀潮，吹脹！