特區政府今日開始分4批為全港211名區議員舉行宣誓，監誓人是民政事務局局長徐英偉，首批是港島的區議員獲發信邀請到北角社區會堂宣誓。這是落實宣誓條例後地方行政的一項重大撥亂反正舉措，市民必須關注和監督有否區議員陽奉陰違發假誓或魚目混珠，監誓官員是否秉公和嚴正履行監誓人的神聖職責，不上當不懼壓，守住法律紅線，維護《區議會條例》。

徐英偉日前表示，對現任區議員都會全部邀請宣誓，這是依法進行，沒有大細超。至於已宣誓了的議員是否合資格，會按照法例及法例列出的負面清單審視。即是說，今日出席了宣誓並不等於已合資格，合格與否有待監誓官審視後通知。不過，徐局長也補充了一句「平生不作虧心事，半夜敲門也不驚」，真是可圈可點。可見他洞悉有黑暴議員的內心正是「十五個吊桶，七上八落」，不知如何是好，是否去宣誓？那些在2019年靠黑暴上台的議員，若去宣誓的話，怎兌現手足們「齊上齊落」的承諾？怎履行「撐」到底？怎面對跪地做鵪鶉的尷尬？

那些黑暴議員昔日高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」的口號暴動，擎住「港獨」旗、龍獅旗、星條旗、米字旗在街頭衝擊警察防線，大肆表演黑暴勇武，今天卻扮斯文，沐猴而冠，為「糧支」畢恭畢敬地宣誓，真是非常可笑和滑稽！請那些發假誓的人想清楚發假誓的後果吧，勿以為誓願當食生菜，發假誓是有刑事責任的後果的。

全港市民都有幸，難得一見政治小丑粉墨登場，行禮如儀的荒唐表演。不過在捧腹之餘，最重要是認真履行公民責任，把自己目睹及知道的發假誓者的言行，及時向民政局及警方國安處舉報。