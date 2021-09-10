近日有環保團體揭發，在元朗多區出現多個懷疑由「洋垃圾」堆成的巨型垃圾山，部分高達8米，不但影響景觀，在進行回收作業時更可能會產生大量沙塵與噪音。團體亦調查了另外近70個位於新界不同地區的棕地作業工場，發現近半都涉及不同程度的違法違規行為，包括霸佔政府土地、違反地契或規劃用途、僭建及無牌處理受管制廢物等，但不見相關政府部門積極執法。

上述濫用土地及非法開墾個案只屬冰山一角，有關行為不但違法違規、破壞環境生態、影響區內居民及對守法的業主與租戶不公，亦會妨礙政府將來善用相關土地作更適切和高增值的用途，因清拆、安置及補償等問題而延誤發展。當中以新界北部的情況最為嚴重，與深圳河以北用地的良好規劃和高速發展，形成強烈對比。

筆者曾多次批評，特區政府的土地及城市規劃工作流於紙上談兵，各幅分區規劃大綱圖都花上不少心思，令用途分配及規劃布局合理，住宅、商業、政府及機構用地、公共休憩空間等應有盡有，看似保育與發展兼備，實際上卻欠缺落實執行及確切的發展計劃和時間表。另外，部分規劃往往與現實有很大出入，不少土地被非法霸佔或不依規劃用途發展，用作低增值及可能有損環境的棕地作業，未能達致同時促進發展與保育的目標。

政府近年推出了不少政策措施及資助計劃，希望加強私人樓宇的維修保養和管理，又在賣地時加入條款規定發展商必須在指定時間內完成發展，最近更以私人業主遲遲未按規劃作發展為由，引用《收回土地條例》徵收多幅新界私人土地作公營房屋發展，但政府對自己擁有的土地，卻予人愛理不理的感覺，浪費了大量珍貴的土地資源和發展機遇。

現時私人土地或建築物，若因業主未有好好管理，被人非法佔用超過12年，佔用人便有權向法庭申請逆權侵佔，將相關土地或物業的使用權據為己有。但對於政府土地，逆權侵佔門檻卻長達60年，政府是否因而對霸佔官地問題歎慢板呢？筆者在本周的立法會行政長官質詢時間，便藉垃圾山事件詢問政府的土地管理工作，要求相關部門更積極、主動及有效率地執法，例如善用衞星圖、無人機等新科技，而不是等到有人投訴，相關土地已被非法霸佔及破壞後，政府才後知後覺地執法和「補鑊」。

特首坦言有關問題已困擾政府多年，當中包括人手及制度問題，需要引入新思維和新科技來處理；政府現正就如何善用新界北部土地進行研究，除了希望將更多地塊納入為新發展區，也包括如何加強管理發展區以外的用地，減少濫用及破壞行為，兼顧保育和發展。筆者完全支持有關工作，問題是：有關研究要做多少年呢？研究完之後，政府又需要多少年才能貫徹執行呢？