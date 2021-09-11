功夫茶：黑暴政客博大霧　宣誓把關勿手軟

經歷前年反修例黑暴，香港政治生態急劇變化，中央落實《港區國安法》後，港府亦落實公職人員宣誓規定，形同絕了反中亂港者進入體制之路，黃絲區議員當堂如洩氣皮球，知道今後已冇可能再打橫行咯！當然，港府亦唔可以胡混度日，擺出「是非終日有，不聽自然無」嘅怠政態度，隨即明令區議員必須宣誓效忠，違誓者會被DQ並追討逾百萬元薪津！

呢招果然勁過小李飛刀，雖未至百發百中，之不過，逾200多個黃絲衰議員，喺過去數月嚇到雞飛狗跳，以唔同理由紛紛辭職；走吖走！走得快好世界，走得摩冇鼻哥！原本479個區議員，走剩211個，多達11區50個會議因人數不足無法召開，形同停擺。呢嗱，未走嘅就分4批宣誓，由民政事務局局長徐英偉擔任監誓人，尋日首批區議員率先宣誓，涉及灣仔區、中西區、南區和東區共25名區議員。

多名區議員一早已到達現場，包括因參與民主派「35+」初選案，被控違反《港區國安法》，現獲准保釋嘅灣仔區議會主席楊雪盈及南區區議員彭卓棋等。宣誓儀式大致順利，政客來到宣誓一刻，儘管之前喺區議會也文也武、叫囂作反，尋日個個變成「沉默小羔羊」，即使畀記者追問，都係話「冇咩特別嘢講」，有啲睇怕用鐵筆撬都不哼一聲，都真係好忍得！唔通忽然相信「忍一時風平浪靜」？或者覺得「留得五湖明月在，不愁無處下金鈎」？仲想有糧支？

嗱！作為監誓人嘅徐英偉總結時就話，會依法辦事考慮宣誓是否有效，尋日有一名區議員，即東區蔡志強冇出席宣誓儀式，已經按照《宣誓及聲明條例》被視為拒絕或忽略作出誓言，需要離任並不會安排重新宣誓。換言之，蔡志強已即時被DQ！徐局長指稍後政府會發出新聞稿，交代24名區議員中有幾多宣誓有效。阿爺命令，果然不敢怠慢！尋晚政府已宣布共有17名區議員獲監誓人確定有效宣誓，當中包括民主黨中西區議會副主席楊浩然、獨立民主派嘅南區區議會副主席司馬文。

此外，有7名區議員宣誓未獲確認，包括灣仔區議會主席楊雪盈、灣仔區議員梁柏堅、南區區議員彭卓棋等。政府指由於監誓人對7名區議員所作宣誓嘅有效性存有疑問，因此要求佢哋提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。喂！有啲黃衰議員根本一早已經壞咗，反中亂港基因深植，即使對住國旗、區旗前宣讀誓言，一時扮莊重你估就會黑狗變白天鵝咩？徐局長千祈要把好關，切勿議而不決，決而不行，對付黃衰議員，冇得手軟更不能有半點婦人之仁，否則盞又夜長夢多攞嘢來搞吖！