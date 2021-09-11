正論：餵母乳竟成原罪　為谷針國泰蠻來

港府一方面鼓勵女性餵哺母乳，另一方面又懶理企業不肯作出配合，政策自相矛盾。最無良是收取巨額公帑補貼的國泰航空，竟借防疫之名行裁員縮皮之實，向正在餵哺母乳且有醫生證明不適合接種新冠疫苗的空姐派發「大信封」。餵母乳竟成原罪，不打針便無情解僱，別說不近人情，直情有違反歧視條例之嫌。國泰一味蠻纏胡攪，本已墮落的服務質素勢必更加墮落，無異於加速死亡。

國泰貴賓室曾有一名女職員於上月中確診變種病毒，疑被轉機乘客傳染，當時社會對於在機場工作人士卻毋須強制接種疫苗頗有微言，專家亦表示不能接受。結果，機管局旋即規定，本月起航空公司職員等特定員工必須接種疫苗，且不接納醫療豁免。國泰率先響應，表明本月1日開始，所有國泰航班均由已完成接種疫苗的機組人員執勤，並由10月1日起，所有進入香港機場禁區範圍工作的員工及外判服務供應商均須接種疫苗，當日起不再接受以檢測證明替代。

本來，機場範圍屬於高危工作環境，要求員工接種疫苗無可厚非，惟疫苗始終是新面世產物，截至今年8月底，本港已有逾5,500宗接種疫苗後異常個案，當中38人在離世前14日內曾接種疫苗。對於某些有長期病患或特殊情況的人士來說，若有醫生證明不宜接種，拒絕接種亦屬人權。然而，國泰作為本港獨大的航空機構，去年又獲港府近300億元注資及補貼，拿了納稅人的錢卻專向香港人開刀，不僅日前解僱了一批無接種疫苗且無醫生證明的本地員工，就連有醫生證明甚至正在餵哺母乳的僱員也不放過，堪稱無情無義無理之至。

國泰前空姐向本報哭訴，由於正餵哺母乳，憂慮接種疫苗影響嬰兒健康，於7月向公司提交醫生證明，表示仍需更多研究數據決定哺乳媽媽是否適合接種，並向公司明言會於12月1日前完全退奶就去接種疫苗。當時國泰代表於電話中表示情況可以理解，詎料不足兩個月便反口。她9月2日收到公司電郵，指她尚未完成接種疫苗，故將中止其聘用。當事人隨即致電負責部門查詢，對方僅口頭敷衍明白其難處，但9月8日照樣發出正式解僱通知，自此部門熱線更是長期打不通。

真不知國泰之中有沒有為人母親者，否則怎麼可能作出如此無情且不合理的中止聘用決定？母愛偉大，作為母親，首要考慮不是自己安全與否，而是骨肉安全與健康與否。港府一方面大力推廣餵哺母乳的好處，另一方面又縱容企業間接以此為解僱藉口，教天下母親情何以堪？正如工會所說，國泰應彈性處理有醫生證明而未接種疫苗的員工，不應一刀切打爛員工飯碗，何況機組人員受疫情影響早就被大幅減薪。難怪由工會到當事人均質疑，國泰借谷針之名行縮皮之實，搵藉口裁員罷了。

實際上，國泰去年錄得逾216億元史上最大虧損，今年上半年同樣勁蝕逾75億元，國泰主席賀以禮當時未有正面回答會否繼續裁員。雖然沒有說出口，卻以行動做出來，繼去年全球裁減共8,500人後，國泰今年再推出自願離職計劃，並瘋狂關閉外站，早前才關閉倫敦基地，連最後的美國外站也正評估是否終止。借谷針炒人，顯然合乎國泰縮皮原則。

問題是，今次被炒員工並非無理取鬧不肯接種疫苗，而是有合理原因，現行的《性別歧視條例》亦有保護餵哺母乳女性的條款，當中包括「基於一名女性餵哺母乳，而給予該女性差於歧視者給予或會給予非餵哺母乳人士的待遇；或對一名餵哺母乳的女性施加一項要求或條件，以致該項要求或條件是對她不利」，即屬歧視該女性。

當然，一個巴掌拍不響。國泰之所以橫行霸道，以大石砸死蟹之勢欺壓員工，皆因港府助紂為虐。高官不僅以「保住國際航空樞紐」為由對國泰大慷納稅人之慨，更任由國泰無止境裁員，罔顧社會責任。今次國泰公然幹出有歧視哺乳媽媽之嫌的解僱行動，堪稱撕破臉皮，形象破產。同樣事例放諸西方社會，如此企業早就遭婦女團體及輿論炮轟，豈會如國泰般有恃無恐？

說來實在唏噓。國泰曾經是全球排名第一的航空公司，可惜俱往矣。近年服務質素每況愈下，自恃店大欺客，延誤超賣、機件故障有如家常便飯，早就跌出全球三甲排名。現在正值艱難時期，國泰收了納稅人的錢，不是提升服務質素，與員工共度時艱，反而大開殺戒，更對競爭對手趕盡殺絕。大灣區航空擬加入市場引入良性競爭，國泰卻出手阻撓發牌，就大灣區航空的牌照申請向空運牌照局提出申述，令大灣區航空或因聆訊而延後啟航。

上帝要你滅亡，必先要你瘋狂。每個巨企的墮落都是有迹可尋，國泰又是無理裁員又是搞霸權，偏偏不務正業，明顯正全速向滅亡的軌道前行。