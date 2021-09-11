產評：大灣區肩負重任　港自強機不可失

美國總統拜登入主白宮已逾7個月，近日中美元首再次通話，可惜未見成果。美國要是堅持遏華，中國則毫不猶豫推動脫鈎。反全球化下，作為國際都會的香港須調整策略，善用背靠祖國的強大後盾，將重心放在內地，加強金融合作，確保可持續發展。已落實即將推出的《跨境理財通》，為大灣區金融的重點項目，有望為香港金融及經濟建立新的增長引擎，實須好好把握！

行之有效數十載的全球化，已在中美決裂下面臨瓦解。美國對中國打貿易戰，使經貿往來受限，企業和消費者成高關稅的受害者。與此同時，美國加大力度制裁中國科企，並聯合盟友抵制中國電訊設備，導致供應鏈斷裂，且全球流動通訊制式發展趨向半球化，過去各展所長發揮協同效應的合作方式不再，意味開發成本將上升且為時更長。

然而，貿易及科技戰也是其次，金融才是美國鞏固霸權的「核武」，也是中美決戰的主戰役，香港必是風眼。近期中美已就中概股赴美上市連番過招，而美國確實有在金融領域上制裁香港的手段，只是限於其自身龐大利益而未見大動作。香港面對強敵當前，已再無守株待兔的本錢，必須做好應對，而加強中港金融合作，正是應變策略的主軸，君不見美國不歡迎中概股赴美上市，港股就成為中概股回流的首選上市地！至於大灣區，幅員達5.6萬平方公里、人口約7,000萬、經濟總量超過10萬億元人民幣，只要香港與大灣區城市群加速融合，必可開創不受美霸干擾的發展新格局，配合人民幣國際化和數碼貨幣等發展，更有望成為牽引東南亞及一帶一路沿線國家與中國經貿和金融往來的重要基石。

雖然剛公布的大灣區《跨境理財通》初期規模不太大，且開戶手續受限，但誠如數年前推出「互聯互通」的經驗一樣，初期額度也不大，只要持之以恒，累積經驗加以完善，便可穩步擴大，擔當重要角色。隨着內地經濟持續發展，香港與大灣區城市群優勢互補，加強科創和金融合作既可帶來更廣闊的金融舞台，亦有助推動香港成為國際科創中心，為年輕一代帶來發展空間。

所謂「好風憑藉力，送我上青雲」。一個城市要更上層樓，必要懂得把握機遇。已列入國家戰略的粵港澳大灣區城市群發展計劃，為香港應對詭譎多變的國際形勢，以及搭上國家快速發展的順風車，提供難得機遇。香港且別再內耗內損、蹉跎歲月，得同心發揮所長，否則機會一失，時不我與，他日被徹底邊緣化便後悔莫及了。