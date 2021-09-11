世界視線：反恐廿載一場空　左右極化撕裂深

2001年的9月11日，發生在美國的連串恐襲導致近3,000人喪命，舉世震驚。當年阿富汗塔利班拒絕交出被指是恐襲幕後黑手的阿蓋德組織領袖拉登，華府隨即向中東發動反恐戰爭。諷刺的是，山姆大叔雖付出萬億美元公帑兼導致千百美軍死傷，現時世上恐怖組織數量卻是當年4倍，塔利班亦成功重新執掌阿富汗，20年反恐可謂災難性收場。

美軍早在10年前殺死拉登，但阿蓋德餘黨仍然繼續分布在非洲、敍利亞以及阿富汗，動員力強，更與塔利班保持密切關聯。而美軍2003年出兵伊拉克，間接引發極端組織伊斯蘭國（IS）的出現。結果IS在歐美多地發動孤狼式襲擊，以致平民死傷枕藉，最終83國盟軍花約5年才將IS主要勢力瓦解。但恐怖組織「一雞死一雞鳴」，現時被美國列為外國恐怖組織的極端組織數量，足足是911恐襲時的4倍。

美利堅人民早已厭倦了這場吃力不討好的戰爭，只望政府可把龐大的軍事開支，用於國內經濟建設及解決貧富懸殊。可是，華府扶植多年的阿富汗政府最終被塔利班推翻，美軍則跌跌撞撞地撤離，令拜登政府乃至美國顏面盡失之餘，更進一步激起美國政黨分裂及左右極化。前總統特朗普乘勢「抽水」，狠批拜登的處理是美國史上「最大的外交政策恥辱」，正道出其右翼支持者的心聲。

哈佛大學歷史學家費格遜（Niall Ferguson）指出，強權大國的浮沉，更大程度取決於內部因素，而非外部戰爭。美國對外霸權由盛極轉衰，對內左右分裂由上而下地隨處可見，「驕傲男孩」等極右組織，屢與極左組織「反法西斯運動」等爆發流血衝突，釀成死傷；共和民主兩黨為爭奪選票，不惜互揭瘡疤，吃相極其難看。凡此種種，除了嚴重地撕裂美國社會，更重挫其民主燈塔聲望。

911恐襲20周年之際，美國國土安全部警告，國內或會出現極端主義襲擊。拜登政府要面對的威脅，又何止只有回教恐怖組織？美國在全世界大搞「長臂管轄」多年，卻是落得內憂外患的下場，可算是咎由自取。