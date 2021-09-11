神州縱橫：痛心動物遭虐殺　可嘆百貨應百客

內地虐殺動物成風，最心痛是受教育的年輕人不帶頭愛護動物，反而以殘忍手段摧殘動物，甚至以此圖利，簡直是泯滅人性。

媒體記者近日用40元人民幣便買到100GB的虐貓影片，片中以電擊、火燒、熱水燙、用錘子或鉗擊，更有訂製影片指定虐待手法，亦有將過程在網上直播接受打賞，如同構成「虐貓產業鏈」。去年山東一位大學生虐待小貓拍片來賺錢，受害動物多為流浪貓，兩個月殺了80隻。最令人髮指是用熱水燙死懷孕母貓，成為千夫所指，更被揭發背後原來有組織地虐殺動物以牟利。

這個虐貓群組類似南韓「N號房」的賺錢手法，本以是個人變態行為，演變成集體賺錢行動，有施虐者自稱能每月賺4萬元，最年輕的只有10歲，小小年紀如此喪心病狂。不少施虐者是學生，懷疑有妄想症及情緒問題，除了賺錢，更會以此炫耀，在朋輩中比較誰的工具、手法更專業及虐畜「成績」等。

那名虐貓大學生表面上認錯，被學校要求退學，但暗地裏繼續虐待動物賺錢，若果能把他繩之以法，可以防止更多生命受害，可惜法例上有極大漏洞，《反虐待動物法》多年來未通過，缺乏刑法監管，即使網民對施虐者「起底」，公開其個人資料，但對方有恃無恐，未試過牢獄滋味，犯法只會食髓知味。

民間組織義工惟有自發保護流浪動物，不時在流浪貓身上發現被虐待的痕迹，調查之後揭發專門虐貓組織，類似情況每一日都在上演，不是虐貓便是虐狗。因法律沒有制裁，愛護動物觀念未普及，不少人如井底之蛙，以為世界各地都像他們這般不文明，出醜國外。去年一名中國遊客在泰國竟然捉流浪貓到酒店虐待。更自稱是愛貓人士，更指在中國這樣做並不違法。他有說錯嗎？在道德層面上大錯特錯，但卻反映在神州大地的現實醜態。

山東省青島市一隻寵物柴犬被人帶走，狗主從天眼追蹤，發現被宰剩一堆紅肉，對方還抵賴是雞肉，找到寵物晶片才無所遁形。廣東珠海又是柴犬遭人偷走，經過多番尋找始發現，主人靠晶片驚悉愛犬被殺害成狗肉販售。這些人犬分離悲劇未見報的多不勝數，在一個公然辦狗肉節的國家，又有甚麼稀奇？百貨應百家，有買家就會有賣家，有人看就自然有人拍，就算沒有親手虐畜，助紂為虐，也是幫兇。

全球有百多國就動物權益立法，尤其是歐美等地，愛護動物是理所當然，中國超英趕美，卻在這個環節與第三世界無異，有損國家形象。不少有心人提出立法反虐待動物，對於動物展示及訓練亦要規範，相關教育也要推行。耳濡目染，當小孩子也不尊重生命，這個國家能變成真正強國嗎？