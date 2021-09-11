東北亞，乃至整個東亞，戰略關鍵點在於北韓，不在台灣或南千島群島。北韓是劃分美國勢力的所謂自由世界，以日韓為主，牽及台灣，與社會主義陣營的中俄北韓。韓戰是北韓先欲以民族主義統一朝鮮半島，後是美國欲一舉佔領北韓，進逼中國、蘇聯，此所以有麥克阿瑟之用原子彈炸中國之狂言。韓戰結果是三八線為界，但南北雙方都欲把持北韓來穩定東北亞的權力平衡。中國與北韓本是兄弟之國，唇齒相依，可是北韓夾在中蘇矛盾之中，亦對中國猜疑。中國則是看不起北韓，也怕了美國的制裁，特別是早一段時期中美關係良好，更不會因北韓得罪美國，亦沒有轉變東北亞，排除美國的大戰略。

東北亞處於僵局，但美國制裁孤立北韓，尤其是在蘇聯瓦解，普京還未推行東方戰略，北韓經濟受挫，以軍力來維護政權，最後採取發展核武的戰略才一改劣勢，但經濟仍然難以恢復成政權的大隱憂。金正恩清洗親華派系的政治威脅，也便與中國的關係倒退一時，求美國和解不成，似乎在獨立自主以外，只能與中俄合作。俄方反應較中國積極，可真正的大規模合作仍未開展。在美國勢弱，中俄聯手抗衡美國之際，北韓似乎在金正恩政權鞏固之後，大有與中俄進一步合作，尋求發展，打破困局的機會。

若中俄北韓合作，也爭取得南韓和解，東北亞的權力平衡便被推翻。美國能否守住它在日韓的軍事基地前線？依靠日韓圍堵共產黨政權的政經力量亦會變化。南韓求統一，求與中俄合作發展，日本被孤立，便未必跟弱勢的美國維持對抗之勢，日本政局亦可能隨之變化。在這些可能變化中，決定因素是南韓明年的總統大選。1998年至2008年是金大中開創兩韓和解之局，2008年至2017年是美國支持的保守派的反撲，兩韓關係倒退，文在寅在2017年上任是金大中路線的復甦。明年大選，文在寅代表的政治勢力能否再奪總統位，會決定在美國勢弱的時刻裏，南韓會否把金大中和解統一路線堅持下去。

文在寅上任時提出東北亞的新經濟構想，推動與中俄北韓合作的環黃海經濟帶、環東海經濟帶，三八線的和平地帶，提出兩韓鐵路貫通，與中俄鐵路體系連接，倡東北亞的鐵路聯盟。可惜，在美國壓力下，沒有寸進，可在當前卻可為東北亞經濟政治變局的行動綱領。