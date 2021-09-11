《港區國安法》要清算一切涉嫌違法的政黨、工會、社團和個人，他們中的絕大部分都已嚇破了膽，或認罪，或認衰，或退隱，或逃竄，或自動散夥，或裝死躺下，只有支聯會在頑抗，拒絕警方依法讓他們交出相關資料，還反指警方違法。

於是，警方採取行動，以「沒有遵從通知規定提供資料罪」將相關之人拘捕，稍後警方國安處落案控告支聯會、主席李卓人、副主席何俊仁及鄒幸彤「煽動顛覆國家政權罪」。

李卓人、何俊仁已在獄中服刑，繼續「頑抗到底」的重任落在了鄒幸彤的身上。這位從事大律師工作的副主席不改其好辯本色，通過律師轉達她的口信，聲稱聽到煽動顛覆這四個字，轉念一想，反而有鬆口氣的感覺，如塵埃落定，就來場光明正大的辯論吧……聲稱「辯論，正要開始」。

香港不少亂港政客皆大律師，靠把口吃政治飯、靠胡攪蠻纏和走法律罅隙逃避罪責，把自己扮成「法律權威」煽惑民眾給他們當「違法達義」的炮灰。這些亂港大狀橫行霸道了許多年，玩政治收穫甚豐，自以為有三寸不爛之舌，靠辯論就能無敵於天下。過去，香港沒有《港區國安法》，香港立法、司法、行政領域，充斥着港英餘孽、無間道，他們的「辯才」和對法律的玩弄讓他們如魚得水，勝算極大。曾有資深的退休法官說過，這些年香港法官判案往往沒有自己的主張，而是被一些大律師的觀點牽着鼻子走。這等情景，大概就是鄒幸彤大律師聽到煽動顛覆這四個字，就鬆了一口氣的底氣吧？

這種情況，中央在制訂《港區國安法》時已經料到，因此特別規定涉及「國安」的案件要由「指定法官」審判，一些大案、要案可由國家司法機構辦理，這就堵住了那些試圖逃避《港區國安法》懲處者之路，他們靠把口胡攪蠻纏玩辯論的看家本領，根本沒用也。