香港本地新冠肺炎感染病例基本上早已清零，但與內地的通關依然遙遙無期，原因何在？很明顯，不是港府不想通關，而是內地始終不放心，說白了就是對香港沒有信心。香港新冠疫苗接種計劃已進行超過半年，至今仍有不少人抗拒打針，導致接種率遲遲未能達到七成，加上當局把關時緊時鬆，外國輸入個案斷斷續續，叫內地怎麼放心？

更荒謬的是，許多黃絲不僅抗拒接種疫苗，連「安心出行」掃個二維碼也害怕洩露私隱受到「監控」。他們到底做了甚麼虧心事，以致神經兮兮杯弓蛇影？港府派發消費券要求市民提供個人資料，為何他們又不擔心洩露私隱？5,000元比私隱更重要？難怪有人說，黃絲逢港府必反、逢中必反，只有派錢捨不得反。

事實上，自從爆發新冠疫情以來，黃絲們就將抗疫政治化。要求「全面封關」、發動醫護罷工、阻設檢疫中心、反對全民檢測、抹黑國產疫苗等等，他們從來不是為了防疫抗疫，而是為了煽動反中反共情緒，為了徹底阻隔兩地。他們大概沒有想到，內地抗疫成績一枝獨秀，反而他們極力吹捧的美國等西方國家一塌糊塗，現在要求「封關」的不是香港，而是內地，因為內地民眾根本不相信香港尤其是那班黃絲。

某些所謂的專家也是一時一樣，前言不對後語，令人無所適從。最近他們又拾洋人牙慧，宣揚「與病毒共存」偉論，殊不知他們愈是鼓吹西方那一套，內地對香港就愈不放心，通關也就更加遙遙無期。澳門早就和內地互相通關，為何香港還在望天打卦？答案很簡單，雖然同樣實行一國兩制，同樣是特別行政區，但澳門和香港就是不一樣，內地對澳門一百個放心，對香港一百個擔心，這是明擺的事實。